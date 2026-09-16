رژیم صهیونیستی در تدارک تغییر شیوه ورود نتانیاهو به نیویورک/ نگرانی از ممانعت شهردار نیویورک

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی در حال تغییر برنامه‌های ورود بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، به نیویورک در هفته آینده است.

محافل امنیتی اسرائیل تصمیم گرفته‌اند هواپیمای رسمی نتانیاهو، در سفر پیش‌رو به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، در فرودگاه جان اف کندی فرود نیاید.

دلیل این تصمیم، نگرانی‌های امنیتی از احتمال عدم اجازه زهران ممدانی، شهردار نیویورک، برای ماندن این هواپیما در فرودگاه در طول روزهای سفر است.

در همین حال، مقام‌های مربوطه در حال بررسی گزینه‌های دیگر برای سفر از جمله فرودگاه نیوآرک لیبرتی در ایالت نیوجرسی یا یک پایگاه نظامی نزدیک هستند.

بر اساس گزارش یدیعوت آحرونوت، این سفر در میان تدابیر امنیتی فشرده انجام می‌شود؛ به‌طوری‌که سرویس مخفی آمریکا مشارکت خود در تأمین امنیت نتانیاهو را تقویت کرده است و قرار است از لحظه ورود تا خروج او از آمریکا، حفاظت از او را بر عهده داشته باشد.

در همین حال، نیویورک انتظار موجی از اعتراضات را در برابر هتلی که نتانیاهو در آن اقامت خواهد کرد و نیز در نزدیکی مقر سازمان ملل همزمان با سخنرانی او در مجمع عمومی دارد، در حالی که گروه‌هایی از جامعه یهودی نیز در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسمی در حمایت از او هستند.

شهردار نیویورک پیش‌تر تأکید کرده بود که با تیم حقوقی دولت خود در حال بررسی چگونگی اجرای حکم بازداشت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه بر اساس حکم دادگاه بین‌المللی، در صورت ورود او به این شهر است؛ اما بعداً توضیح داد که اختیار قانونی برای بازداشت نتانیاهو را ندارد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز در واکنش در پلتفرم تروث سوشال خود تأکید کرد که نتانیاهو «به هیچ وجه و به هیچ شکلی در داخل ایالات متحده بازداشت نخواهد شد»؛ این در حالی است که اظهارات ممدانی درباره این سفر در آن زمان جنجال‌برانگیز شده بود.

نتانیاهو قرار است ظهر چهارشنبه وارد آمریکا شود و روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. در همین حال، برنامه این سفر شامل دیداری مورد انتظار با ترامپ نیست؛ چرا که ترامپ پیش از ورود نخست‌وزیر اسرائیل به نیویورک، این شهر را ترک خواهد کرد.

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