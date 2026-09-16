بازگشت بیش از ۳۰ هزار آواره به سنجار؛ ۱۶ اردوگاه در اربیل و دهوک باقی مانده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت مهاجرت و آوارگان عراق روز چهارشنبه از ادامه تلاش‌ها برای بازگرداندن آوارگان به مناطق خود خبر داد و اعلام کرد شمار آوارگان ساکن اردوگاه‌ها به حدود ۱۹ هزار خانواده رسیده که عمدتاً از جامعه ایزدی هستند.

علی عباس، سخنگوی وزارت مهاجرت و آوارگان عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی این کشور «واع» اظهار کرد: آوارگان باقی‌مانده در ۱۶ اردوگاه در دو استان اربیل و دهوک اسکان دارند و بخش عمده آنان را ایزدی‌ها تشکیل می‌دهند.

وی افزود: سازمان ملل با هماهنگی دفتر نخست‌وزیر عراق، راهبردی برای بازسازی مناطق مستعد بازگشت در سنجار تدوین کرده است تا با استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی، مشکلات مالی این مناطق برطرف و منابع لازم برای تأمین خدمات فراهم شود.

علی عباس ادامه داد: بازدیدهای میدانی از مناطق الحضر و روستاهای مرزی برای بازسازی و تأمین خدمات اساسی از جمله بهداشت، آموزش، راه، برق و آب انجام شده و این اقدامات با همکاری مسئولان، دولت‌های محلی و سازمان‌های بین‌المللی در حال اجراست.

سخنگوی وزارت مهاجرت عراق با اشاره به دشواری ارائه آمار دقیق از شمار آوارگان گفت طولانی شدن دوره آوارگی باعث شده بسیاری از خانواده‌ها در محل سکونت جدید خود ادغام شوند و با یافتن فرصت‌های شغلی و درآمد روزانه، بازگشت در اولویت فعلی زندگی آنان نباشد.

وی با این حال تأکید کرد شمار بازگشت‌کنندگان در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته و بیش از ۳۰ هزار نفر به سنجار و مناطق القحطانیه و سنونیه بازگشته‌اند؛ روندی که به گفته وی با بهبود شرایط امنیتی و خدماتی این مناطق همراه بوده است.

عباس در پایان گفت اجرای برنامه سالانه و طرح دولت برای تسهیل روند بازگشت و بستن پرونده اردوگاه‌ها ادامه دارد و تأکید کرد بازگشت آوارگان کاملاً داوطلبانه است و هیچ‌گونه بازگشت اجباری در کار نیست؛ موضوعی که با استانداردهای بین‌المللی درباره آزادی خانواده‌ها برای ماندن، جابه‌جایی یا بازگشت همخوانی دارد.

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