نخستین بحران دولت سوریه پس از سقوط اسد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اعتراضات اخیر به افزایش قیمت بنزین، نخستین بحران دولت سوریه از زمان سقوط نظام بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ را رقم زد.

این اعتراضات در دو روز گذشته مناطق مختلفی از سوریه را دربر گرفت و در پی شکایت از افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید مردم شکل گرفته است.

عبدالحمید توفیق، تحلیلگر سیاسی اهل دمشق گفت: این اعتراضات یک‌شبه شکل نگرفت و هرچند جرقه آن افزایش قیمت مواد انرژی بود، اما به باور من نتیجه خشم‌های فروخورده و انباشته است.

وی افزود: در خیابان سوریه حالت نارضایتی وجود دارد و اعتراضات در بیشتر موارد در مناطقی رخ داده که پایگاه اجتماعی دولت شمرده می‌شوند.

توفیق تأکید کرد: واقعیت سخت است و سطح معیشت بسیاری از مردم زیر خط فقر قرار گرفته است. افزایش حقوق‌ها همزمان با افزایش قیمت‌ها بود و هیچ‌کس از آن بهره‌ای نبرد، در حالی که درآمدی که معیشت حداقلی بخش گسترده‌ای از مردم را تأمین کند، وجود ندارد.

وی اشاره کرد: پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه سوریه و امضای توافق‌ها و یادداشت‌های تفاهمی به ارزش بیش از ۴۰ میلیارد دلار توسط دمشق، واقعیت اقتصادی تاکنون تغییر نکرده است.

این تحلیلگر معتقد است دولت باید محیط اقتصادی‌ای ایجاد کند که برای مردم فرصت شغلی فراهم کند و چرخ اقتصاد را برای همه به گردش درآورد.

وی با تأکید بر اینکه اعتراضات با هدف تخریب نیست و مطالبات شرکت‌کنندگان آن به‌حق است، گفت: این مطالبات برای بهبود سطح معیشت آنهاست.

توفیق افزود: مسئولیت تصمیم اخیر وزارت انرژی تنها بر دوش وزیر نیست، بلکه بر عهده کل دولت است.

عمار یوسف، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی مقیم دمشق، گفت: افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی برای دولت ناچاری تلخ است، در شرایطی که واردات کم است و فشارهای اقتصادی بر دولت سنگین است.

وی افزود: پیامدهای این تصمیم به بخش‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل و مواد غذایی سرایت می‌کند.

یوسف اشاره کرد: تصمیم اخیر مانند یک شوک تازه برای شهروند سوری پس از افزایش قیمت برق بود و به بدتر شدن سطح معیشت او انجامید.

بر اساس این گزارش، اعتراضات در چند منطقه سوریه از شهر معرة النعمان در استان ادلب در شمال غرب گرفته تا شهرهایی در حسکه در شمال شرق، الاتارب و اعزاز در شمال، خان شیخون و باب السلامه در غرب و دیگر مناطق، پس از تصمیم افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی در یکشنبه گذشته شکل گرفت.

عبدالحمید سلات، مدیر اداره اطلاع‌رسانی وزارت انرژی سوریه، در گفت‌وگو با تلویزیون رسمی روز یکشنبه توضیح داد: تعدیل قیمت فرآورده‌های نفتی نتیجه شرایط استثنایی و تغییرات موقت در بازارهای جهانی انرژی است که افزایش چشمگیر هزینه تأمین فرآورده‌ها را تحمیل کرده است.

وی اشاره کرد که سوریه در حال حاضر به‌شدت به واردات برای تأمین نیازهای خود به فرآورده‌های نفتی وابسته است و این امر هزینه این مواد را با افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی بالا می‌برد.

گزارش می‌افزاید: مقام‌های سوریه در تلاش برای احیای اقتصاد و بازسازی زیرساخت‌ها و نهادهای دولتی پس از بیش از یک دهه جنگ هستند. دمشق در حال حاضر بر تمام میدان‌های نفت و گاز کشور کنترل دارد، پس از آنکه در اوایل امسال کنترل مناطقی در شمال و شمال شرق سوریه را که در اختیار نیروهای دموکراتیک سوریه (کرد) بود، به دست گرفت.

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