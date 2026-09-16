امارات به افت گردشگری اعتراف کرد؛ افت ۴۴ درصدی ورود گردشگران به دبی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امارات متحده عربی تأیید کرده است که بخش گردشگری این کشور از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تأثیر پذیرفته و طی ماه‌های گذشته، میزان سفرها و رزروهای گردشگری در امارات، کاهش یافته است. این در حالی است که دبی امیدوار است با فرا رسیدن فصل پاییز و زمستان که معمولاً به دلیل آب‌وهوای معتدل با افزایش استقبال از این شهر همراه است، تقاضا برای سفر به دبی بهبود یابد.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، «عبدالله بن طوق المری» وزیر اقتصاد و گردشگری امارات در مراسم افتتاح نمایشگاه «بازار سفر عربی» در دبی گفت: داده‌های گردشگری در سطح مورد انتظار نبود.

او افزود: در مورد داده‌ها با شما تعارف نخواهم کرد و درباره قوی بودن داده‌ها صحبت نمی‌کنم. چرا که واقعاً چنین نبود.

المری ادعا کرد که مرحله کاهش به پایان رسیده است، اما درباره میزان این کاهش یا بخش‌هایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند، آماری ارائه نکرد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که امارات تلاش دارد اعتماد مسافران را دوباره جلب کرده و تقاضا برای سفرهای تفریحی را افزایش دهد. آن هم پس از ماه‌ها ناآرامی و اختلالات امنیتی که بر وضعیت پروازها و گردشگری در منطقه خاورمیانه، تأثیر گذاشته است.

جنگ منطقه‌ای و آسیب به تصویر امارات

جتگ آمریکا علیه ایران که ادامه دارد بر تصویر امارات به‌عنوان مقصدی باثبات و امن تأثیر گذاشته است. بر اساس گزارش «رویترز» این وضعیت باعث شد شماری از گردشگران در جریان فصل اوج سفرهای زمستانی، امارات را ترک کنند.

همچنین بر اساس داده‌های ارائه‌شده از سوی بخش گردشگری، برخی مراکز گردشگری و هتل‌های دبی از جمله هتل «برج العرب» و مجموعه‌های هتلی در جزیره «نخله جمیرا» نیز از پیامدهای جنگ تأثیر پذیرفته‌اند.

اگرچه از ماه مه گذشته حمله مستقیمی به خاک امارات ثبت نشده است، اما ادامه جنگ علیه ایران در ماه‌های اخیر همچنان بر تصمیمات مربوط به سفر، رزرو هتل‌ها و سفرهای تفریحی تأثیر گذاشته است.

کاهش استقبال از نمایشگاه گردشگری دبی

خبرگزاری «رویترز» گزارش داد که سی‌وسومین دوره نمایشگاه «بازار سفر عربی» که در مرکز تجارت جهانی دبی برگزار شد در مقایسه با دوره قبلی خلوت‌تر به نظر می‌رسید.

به نوشته این خبرگزاری، این وضعیت نشانه‌ای از تداوم احتیاط در میان شرکت‌های فعال در حوزه سفر و گردشگران است. هرچند نمایشگاه بار دیگر برگزار شده و فعالیت‌های گردشگری و سفر در حال ازسرگیری است.

لغو رزروها و کاهش سفرهای تفریحی

یک آژانس مسافرتی در دبی که سفرهایی از هند به این شهر ترتیب می‌دهد، در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز و در حالی که نخواست نامش فاش شود، گفت: حرکت گردشگری در دبی با وجود برنامه‌های حمایتی دولت امارات، همچنان کند است.

این فعال گردشگری افزود: حدود ۸۰ درصد رزروهایی که داشتیم، لغو شده است.

او توضیح داد که نگرانی درباره امنیت باعث شده بسیاری از مسافران سفرهای خود را به تعویق بیندازند یا مقصدهای دیگری در آسیا را انتخاب کنند.

در همین حال، سفرهای تفریحی به دبی بیش از سفرهای کاری کاهش یافته است.

«آدیش» از شرکت بحرینی «دادابای» که در کشورهای مختلف منطقه خلیج فارس فعالیت دارد، نیز به خبرگزاری رویترز گفت: بیشتر رزروهایی که این شرکت طی ماه‌های گذشته دریافت کرده، مربوط به سفرهای کاری بوده است. در حالی که تقاضا برای سفرهای تفریحی همچنان محدود مانده است.

این داده‌ها نشان‌دهنده تغییر موقتی در ماهیت تقاضا برای سفر به دبی است. شهری که معمولاً ترکیبی از گردشگری تفریحی، گردشگری تجاری و سفرهای مرتبط با نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌ها را به خود جذب می‌کند.

در شرایط کنونی، سفرهای کاری به دبی همچنان سطحی از فعالیت خود را حفظ کرده‌اند، اما سفرهای خانوادگی و تفریحی با فشار بیشتری مواجه شده‌اند. موضوعی که به نگرانی‌های امنیتی و کاهش اعتماد به سفر به منطقه، نسبت داده می‌شود.

آمارها ابعاد کاهش گردشگری را نشان می‌دهند

دبی طی هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی میزبان ۶.۹۷ میلیون گردشگر بین‌المللی بوده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته میلادی، ۱۲.۵۴ میلیون نفر بود که نشان‌دهنده کاهش حدود ۴۴ درصدی است.

این آمار بر اساس جدیدترین داده‌های اداره اقتصاد و گردشگری دبی منتشر شده است.

این رقم با تعداد مسافرانی که از فرودگاه بین‌المللی دبی عبور کرده‌اند متفاوت است. زیرا آمار فرودگاه، مسافران ورودی، خروجی و مسافران ترانزیتی را نیز شامل می‌شود.

فرودگاه بین‌المللی دبی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی، پذیرای ۳۱.۵ میلیون مسافر بوده است. در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ میلادی حدود ۴۶ میلیون نفر بود. بر اساس داده‌های فرودگاه‌های دبی که رویترز در ۲۶ آگوست گذشته منتشر کرده، این میزان نشان‌دهنده کاهش ۳۱.۳ درصدی است.

«پل گریفیث» مدیرعامل فرودگاه‌های دبی گفت که تردد مسافران از فرودگاه بین‌المللی دبی بین ژوئن و ژوئیه هم‌زمان با آغاز کاهش شدت اختلالات نظامی و بهبود وضعیت پروازها، ۲۶ درصد افزایش یافت.

این آمار نشان می‌دهد تأثیر جنگ علیه ایران، تنها به رزرو هتل‌های دبی محدود نمانده و فرودگاه‌ها، شرکت‌های هواپیمایی، رستوران‌ها، بخش خرده‌فروشی، حمل‌ونقل و رویدادها را در این امارت نیز تحت تأثیر قرار داده است. بخش‌هایی که هر کدام به درجات مختلف به ورود گردشگران بین‌المللی وابسته‌اند.

نشانه‌هایی از بهبود در ماه آگوست

دبی طی ماه‌های اخیر شاهد بهبود تدریجی در وضعیت گردشگری بوده است.

بر اساس جدیدترین داده‌های اداره اقتصاد و گردشگری دبی، شمار گردشگران بین‌المللی در ماه آگوست به حدود ۸۶۹ هزار نفر رسید که بالاترین میزان ماهانه از ماه فوریه تاکنون محسوب می‌شود.

هم‌زمان، نرخ اشغال هتل‌های دبی در ماه آگوست به ۶۶ درصد افزایش یافت. در حالی که این میزان در ماه مارس ۳۶ درصد بود.

نرخ ثبت‌شده در آگوست همچنین معادل ۸۹ درصد از میزان اشغال هتل‌ها در ماه مشابه سال گذشته بود.

هتل‌های دبی طی هشت ماه نخست سال جاری میلادی ۲۱.۶۱ میلیون شب اقامت ثبت کردند و تعداد اتاق‌های هتل در این امارت نیز تا پایان ماه آگوست به نزدیک ۱۴۹ هزار اتاق رسید.

این آمار را خبرگزاری رویترز به نقل از اداره اقتصاد و گردشگری دبی منتشر کرده است.

اروپا و آسیا؛ مهم‌ترین بازارهای گردشگری دبی

بر اساس همین داده‌ها، اروپای غربی در هشت ماه نخست سال جاری میلادی با سهم ۲۰ درصدی در صدر مناطق تأمین‌کننده گردشگران دبی قرار داشته است.

پس از آن، جنوب آسیا با ۱۷ درصد، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با ۱۶ درصد و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و اروپای شرقی با ۱۴ درصد قرار گرفته‌اند.

این ترکیب نشان می‌دهد بازار گردشگری دبی همچنان به طیف متنوعی از مناطق جهان وابسته است و تغییرات سفر در هر یک از این بازارها می‌تواند بر تعداد گردشگران ورودی به این امارت تأثیر بگذارد.

اقدامات دبی برای تحریک تقاضا

دولت دبی در ماه ژوئیه مجموعه‌ای از تخفیف‌ها و پیشنهادهای ویژه به ارزش بیش از ۸۰۰ دلار را برای ساکنانی اعلام کرد که دوستان و اعضای خانواده خود را برای سفر به این امارت دعوت می‌کنند.

این اقدام بخشی از تلاش‌های دولت دبی برای افزایش تقاضا در دوره کاهش فعالیت‌های گردشگری است.

امارات همچنین به بهبود وضعیت سفر با فرا رسیدن ماه‌های پاییز و زمستان امیدوار است. دوره‌ای که دمای هوا معتدل‌تر می‌شود و دبی معمولاً جذابیت بیشتری برای سفرهای خانوادگی و تفریحی پیدا می‌کند.

وزیر اقتصاد و گردشگری امارات در این زمینه گفت: امارات انتظار ماه‌های زیبایی را دارد و با بهبود شرایط آب‌وهوایی، وضعیت گردشگری نیز بهتر خواهد شد.

در همین حال، دولت امارات تلاش می‌کند از گردشگری داخلی حمایت کرده و گردشگران بیشتری را از بازارهای خارجی جذب کند.

این اقدامات از طریق برنامه‌های تبلیغاتی و ترویجی، ارائه پیشنهادهای قیمتی و همچنین ایجاد مشوق برای شرکت‌های هواپیمایی و هتل‌ها دنبال می‌شود.

در مجموع، اگرچه آمار هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی از کاهش قابل‌توجه ورود گردشگران به دبی حکایت دارد، افزایش شمار گردشگران در ماه آگوست، رشد نرخ اشغال هتل‌ها و افزایش تردد مسافران در فرودگاه دبی در فاصله ژوئن تا ژوئیه از نشانه‌هایی حکایت دارد که مقام‌های اماراتی، آن را عنوان علائم اولیه بهبود وضعیت گردشگری می‌دانند.

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