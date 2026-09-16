به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع امنیتی در استان الانبار عراق امروز (چهارشنبه) از کارشکنی نهادهای سیاسی مورد حمایت آمریکا در نابودی گروه‌های تروریستی داعش در صحرای غربی الانبار خبر داد.

این منبع در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» گفت: نیروهای حشد الشعبی و سایر نهادهای امنیتی بارها از مقام‌های مربوطه در بغداد خواستند عملیات امنیتی مستمری برای پایان دادن به بقایای تروریسم در صحرای الانبار انجام شود، اما این درخواست‌ها از سوی نهادهای ذی‌نفوذ و به دلایلی از جمله مخالفت آمریکا رد شده است.

وی افزود: نیروهای آمریکایی همچنان روند نابودی گروه‌های تروریستی در مناطق صحرای راوه، رطبه، الجزیره و مناطق مختلف صحرای الانبار را مختل می‌کنند؛ نشانه‌ای که به‌روشنی حاکی از وجود حمایت خارجی و بین‌المللی از داعش برای تأمین منافع آنان در عراق است.

این منبع امنیتی تصریح کرد: نیروهای حشد الشعبی بارها با فرماندهی‌های امنیتی در بغداد مکاتبه کرده و خواستار موافقت با آغاز عملیاتی امنیتی برای نابودی گروه‌های کوچک داعش در صحرای الانبار شده‌اند، اما هیچ پاسخی دریافت نکرده‌اند.

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