دیدار رؤسای جمهور مصر و فلسطین در قاهره

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آغاز این دیدار، عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، به محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، خوش‌آمد گفت و تأکید کرد که مسئله فلسطین همچنان مسئله محوری منطقه برای مصر باقی خواهد ماند تا زمانی که راه‌حل عادلانه و جامعی بر اساس قطعنامه‌های حقوق بین‌الملل حاصل شود.

السیسی توضیح داد: مصر تلاش‌های طاقت‌فرسایی برای تأمین حقوق مشروع ملت فلسطین انجام می‌دهد که در رأس آن‌ها تشکیل کشور مستقل بر مرزهای چهارم ژوئن ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی است؛ زیرا این تنها راه تضمین صلح پایدار و ثبات در خاورمیانه است.

محمود عباس نیز از سفر به مصر و دیدار با السیسی ابراز خوشحالی کرد و از تلاش‌های مستمر و پیگیر مصر در حمایت از حقوق ملت فلسطین و دفاع از آرمان عادلانه آنان قدردانی نمود.

محمد الشناوی، سخنگوی رسمی ریاست جمهوری مصر، اعلام کرد: السیسی در این مذاکرات بر موضع قاطع مصر در مخالفت کامل با همه اشکال تشدید تنش و نقض‌های اسرائیل علیه ملت فلسطین تأکید کرد.

السیسی تأکید کرد: مصر به تلاش‌های خود با هماهنگی میانجی‌ها برای اجرای توافق توقف جنگ در نوار غزه که در نشست صلح شرم‌الشیخ در اکتبر ۲۰۲۵ تصویب شد، ادامه می‌دهد.

وی بر ضرورت پایبندی همه طرف‌ها به بندهای آن تأکید کرد تا توقف تنش‌ها، جریان کمک‌های بشردوستانه و فراهم شدن شرایط برای مرحله بهبودی اولیه و بازسازی تضمین شود.

رئیس‌جمهور مصر موضع راسخ کشورش را در مخالفت قاطع با آواره‌سازی فلسطینیان یا تلاش‌ها برای برچیدن مسئله فلسطین تجدید کرد و بر حمایت کامل مصر از فلسطین و تلاش‌های دستیابی به توافق میان نیروهای مختلف فلسطینی به نفع ملت فلسطین تأکید نمود.

در این نشست، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، آخرین تحولات مربوط به مسئله فلسطین، به‌ویژه اوضاع فاجعه‌بار در کرانه باختری بر اثر سیاست‌های اشغالگری اسرائیل را به السیسی اطلاع داد.

عباس از نقش تاریخی و محوری مصر قدردانی کرد و بر اهمیت ادامه رایزنی و هماهنگی سیاسی میان دو کشور درباره تحولات منطقه‌ای و اراضی فلسطینی تأکید نمود.

السیسی نیز از این پیشنهاد استقبال کرد و دو طرف بر تقویت سازوکارهای هماهنگی و رایزنی سیاسی در همه سطوح در دوره پیش‌رو توافق کردند.

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