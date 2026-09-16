انتشار تصاویر سرنگونی جنگنده اف-۱۵ سعودی در آسمان مأرب توسط پدافند یمنی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یمن امروز (چهارشنبه) تصاویری از سرنگونی یک جنگنده سعودی از نوع اف-۱۵ و لاشه آن در آسمان استان مأرب منتشر کرد.

این تصاویر، لحظه تلاش جنگنده سعودی برای شلیک منورهای حرارتی به قصد فرار از هدف قرار گرفتن را ثبت کرده است؛ اما موشک زمین‌به‌هوای یمنی توانست مستقیماً به آن اصابت کند و جنگنده را به‌طور کامل منهدم نماید. بقایای این جنگنده، شدت اثرگذاری موشک را نشان می‌دهد که آن را به قطعات کوچک تبدیل کرده است.

نیروهای مسلح یمن اعلام کردند یک جنگنده سعودی از نوع اف-۱۵ را هنگام انجام اقدامات خصمانه در حمایت از تحرکات نظامی خود در تعز و مأرب سرنگون کرده‌اند.

این جنگنده، در آسمان استان مأرب و با یک موشک زمین‌به‌هوای ساخت داخل سرنگون شد.

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