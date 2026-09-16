دولت عراق در حال محاکمه «مقصران حمله به عربستان» است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، در دیدار با عرفان صدیق، سفیر بریتانیا در عراق، اعلام کرد که دولت عراق محاکمه «مقصران حمله‌ای که عربستان را هدف قرار داد» را آغاز کرده است.

المالکی افزود: هر طرفی که در این تجاوزها دست داشته باشد، طبق قانون محاکمه خواهد شد و تأکید کرد که رسیدگی به پرونده امنیتی در چارچوب قانون انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: «حفظ ثبات داخلی، اولویت ملی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.»

درباره انحصار سلاح در دست دولت، المالکی گفت: این موضوع «نیازمند تفاهم‌ها و تضمین‌هایی است که امنیت و ثبات عراق را حفظ کند.»

وی اشاره کرد که «رهبران گروه‌های مقاومت با کمیته تشکیل‌شده از سوی چارچوب هماهنگی، همکاری می‌کنند.»

پیش‌تر مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای، اتهام هدف قرار دادن تأسیسات حیاتی عربستان را رد کرد و آن اتهامات را «افتخاری دانست که ما مدعی آن نیستیم».

این بیانیه در پاسخ به اقدامات امنیتی و اتهامات اخیر صادر شد که پس از توقف خط لوله نفت حیاتی «شرق-غرب» به طول ۱۲۰۰ کیلومتر که از شبه‌جزیره عربستان می‌گذرد، در پی حمله پهپادی به آن مطرح شده بود.

مقام‌های عراقی نیز پس از تحقیق در این زمینه، فرمانده عملیات میسان را برکنار کردند.

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