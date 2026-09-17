خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا | همواره در طول تاریخ اسلام نقش خواص و نخبگان جامعه تاثیر زیادی در روند شکل گیری وقایع مهم اجتماعی، فرهنگی و عقیدتی داشته که حادثه عاشورا و سکوت خواص تنها یکی از مصادیق این مسأله است.

نقش خواص جامعه در وقایع تاریخی

خواص و نخبگان زیادی در تاریخ نام و یاد خود را برای همیشه به عنوان ولایتمداران حقیقی و راستین ثبت و ضبط کرده اند و در آزمون ولایت پذیری سربلند بیرون آمده اند که حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) نمونه بارز از میان چهره های شاخص است.

سکوت تلخ خواص و نخبگان جامعه همانقدر که مخرب و ویرانگر است، می تواند الگو و شاخصه مهمی برای آیندگان باشد تا در برهه‌های حساس، مسیر تاریخ به نفع جبهه باطل تغییر پیدا نکند.

«سیدالکریم» الگوی تراز خواص و نخبگان

حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) یک الگوی تراز برای خواص جامعه است که نه تنها برای تشخیص حق تردیدی به خود راه ندادند بلکه با تمام وجود در خدمت خاندان عصمت و طهارت بودند و با اینکه خودشان یک عالم بزرگ و سرآمد و دارای جایگاه اجتماعی خاصی بودند اما همواره زانوی ادب در خدمت امام هادی علیه السلام می زدند و عقائد خود را عرضه می داشتند تا از گزند انحراف فکری در مصون باشند و به معنای واقعی کلمه یک ولایت مدار راستین بودند.

آموزش ولایت‌پذیری و ولایت‌مداری حقیقی

حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) به ما آموختند که ولایت‌مداری محض و عدم تکیه بر دانش و احیانا سوابق و جایگاه اجتماعی سببی و نسبی، همان مرز مهم میان خواص بی بصیرت و خواص ولایت‌مدار است؛ چراکه خواص و نخبگانی که دارای بصیرت هستند همواره هویت دینی و اجتماعی خود را در سایه تائییدات امام معصوم می‌بینند.

زیارتی معادل زیارت کربلا در ایران

امام هادی علیه السلام در رابطه با حضرت عبدالعظیم(ع) می فرمایند« أنتَ وَلیُّنا حَقّاً» که این ولایت‌مداری دقیقا نقطه مقابل تزلزل خواص بی بصیرت جامعه است و ایشان آنچنان در این ولایت‌مداری سرآمد شدند که زیارت قبر شریفشان از لسان مبارک امام هادی علیه السلام معادل زیارت حرم سیدالشهدا(ع) دانسته شد.

تکلیف‌شناسی و تکلیف‌گرایی در سایه ولایت‌مداری

بازخوانی دقیق رفتار حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و همچنین دقت در پرونده سیاه خواص خائن و خواص بی بصیرت می تواند یک پیام مهم و واحد برای ما داشته باشد مبنی بر اینکه بصیرت و ولایت مداری دقیقا مطابق با تکلیف شناسی و تکلیف گرایی به موقع است.

اسلام همواره از تندروهای بی بصیرت که سعی داشتند از امام معصوم جلوتر بروند و از عقب ماندگانی که همیشه با تأخیر به میدان می‌آمدند ضربه خورده است در حالی که حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) به ما ثابت کردند خواص جامعه نه تنها باید در تشخیص حق و باطل تابع امام خود باشند بلکه باید در فتنه‌های مختلف به موقع در میدان حضور یابند و یاور امام معصوم باشند تا مبادا جای جلاد و شهید عوض شود.

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