به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی حماس امروز (چهارشنبه) رژیم صهیونیستی را مسئول ریزش ساختمان السعاده بر سر ساکنان و آوارگان در شهر غزه و جان باختن شماری از افراد دانست و این حادثه را فصل تازه‌ای از پیامدهای انسانی فاجعه‌بار جنگ نسل‌کشی علیه نوار غزه توصیف کرد.

حماس در بیانیه مطبوعاتی خود اعلام کرد: این فاجعه ادامه مستقیم جنگ نسل‌کشی در نوار غزه است و اشاره کرد که جنایت‌های دشمن به بمباران غیرنظامیان، تخریب خانه‌هایشان و ارتکاب کشتار علیه آنان محدود نشده است.

این جنبش افزود: پیامدهای جنگ امروز با ریزش ساختمان‌های آسیب‌دیده و در آستانه فروپاشی ادامه دارد؛ ساختمان‌هایی که شهروندان برای پناه گرفتن به آن‌ها پناه برده‌اند، در شرایطی که ویرانی گسترده‌ای به خانه‌ها و محله‌های مسکونی وارد شده است.

حماس هشدار داد که کمبود شدید ماشین‌آلات آواربرداری و تجهیزات امدادی، تهدید می‌کند که با گذر ساعت‌های حساس، جان افراد بیشتری از دست برود.

این جنبش خواستار تحرک فوری بین‌المللی برای ورود ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات نجات و دفاع مدنی شد تا تیم‌ها بتوانند به گرفتارشدگان دسترسی پیدا کنند.

حماس درباره فاجعه انسانی گسترده‌تر هشدار داد؛ در شرایطی که دفاع مدنی از وجود حدود دو هزار ساختمان در آستانه ریزش، مسکونی و تهدیدشده خبر داده است که جان هزاران شهروند را در معرض خطر واقعی و مستمر قرار می‌دهد.

حماس تأکید کرد که رهبری این جنبش در دیدارها و تماس‌های پیشین خود با میانجی‌ها و طرف‌های بین‌المللی، خواستار تحرک فوری برای توقف فاجعه انسانی ناشی از اشغالگری شده است که پیامدهای آن همچنان در نوار غزه ادامه دارد.

این جنبش از میانجی‌ها، دولت آمریکا و نهادهای بین‌المللی مربوطه خواست مسئولیت خود را بپذیرند و فوراً برای رفع محدودیت‌هایی که مانع ورود تجهیزات نجات و ماشین‌آلات لازم می‌شود، اقدام کنند و این خطر را مهار نمایند و شرایط اسکان ایمن را برای شهروندانی فراهم کنند که جنگ و ویرانی خانه‌هایشان آنان را به سکونت در ساختمان‌های آسیب‌دیده و در آستانه فروپاشی کشانده است.

تیم‌های دفاع مدنی فلسطین از بامداد امروز پیکرهای ۲۰ شهید از جمله ۶ کودک را بیرون کشیده‌اند و ده‌ها نفر همچنان زیر آوار ساختمان مسکونی «السعادة» که پس از نیمه‌شب در منطقه الصناعه در غرب شهر غزه ریزش کرد، مفقود هستند.

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