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تأکید نخست‌وزیر عراق و عمار حکیم بر یکپارچگی مواضع برای تکمیل کابینه

۲۶ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۰:۱۷
کد مطلب: 1866556
تأکید نخست‌وزیر عراق و عمار حکیم بر یکپارچگی مواضع برای تکمیل کابینه

نخست‌وزیر عراق و رئیس جریان حکمت ملی این کشور بر اهمیت یکپارچه‌سازی مواضع و دیدگاه‌های نیروهای سیاسی برای تکمیل کابینه دولت بر اساس معیارهای شایستگی و پاکدستی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ نخست‌وزیر عراق و رئیس جریان حکمت ملی این کشور، روز چهارشنبه بر اهمیت یکپارچه‌سازی مواضع و دیدگاه‌ها برای تکمیل کابینه دولت تأکید کردند.

دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر این کشور، از سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی، استقبال کرد.

در این دیدار، آخرین تحولات و اوضاع کلی عراق و همچنین تلاش‌های نیروهای سیاسی ملی در حمایت از برنامه‌ها و اقدامات دولت برای تحقق اصلاحات، مبارزه با فساد و تقویت امنیت و ثبات در سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این بیانیه، در این دیدار همچنین بر اهمیت یکپارچه‌سازی مواضع و دیدگاه‌ها برای تکمیل کابینه دولت بر اساس معیارهای شایستگی و پاکدستی تأکید شد تا دولت بتواند با چالش‌های پیش‌رو مقابله کرده و برنامه خود را برای تحقق توسعه همه‌جانبه اجرا کند؛ به‌گونه‌ای که منافع تمامی مردم عراق تأمین شود.

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