فقهای جامعه المصطفی بر احیای سنت مباحثه تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین مجید تلخابی در اجلاس اساتید مجتمع آموزش عالی فقه جامعه المصطفی که با موضوع "احیای سنت های اصیل حوزه های علمیه، سنت مباحثه" که چهارشنبه شب در سالن اجتماعات این مجتمع در جامعه العلوم قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت و جایگاه کنونی مباحثه در این مجتمع فقهی، اظهار کرد: در اواخر ترم گذشته موضوع مباحثه در دستور کار قرار گرفت و بیش از ۲۰ جلسه تخصصی با این موضوع با حضور استادان و مسئولین مجتمع برگزار شد تا زمینه برای اجرای صحیح مباحثه در بین طلاب فراهم شود.

وی افزود: پیگیری انجام شده و مصوبات آموزشی ما در موضوع مباحثه تنها با همت، جدیت و دلسوزی های اساتید به سرانجام می رسد و خدا را شاکریم که تاکنون در پیشبرد برنامه های مجتمع شاهد همراهی و حمایت های بی دریغ اساتید محترم بودیم.

رئیس مجتمع آموزش عالی فقه خاطرنشان کرد: راه اندازی بیش از ۲۰ موکب در اجتماعات شبانه میادین قم و اعزام ۷۰۰ طلبه به تبلیغ و پشتیبانی آنها تنها با همراهی و زمینه سازی اساتید عزیز این مجتمع میسر شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین تلخابی بیان نمود: درصدد هستیم در این ترم به صورت گام به گام با حضور شما اساتید؛ مباحثه، این سنت اصیل حوزه را در بین طلاب رسمی و فراگیر نموده و امتیازاتی مانند ۱۰ درصد از نمره پایانی را به مباحثه اختصاص دهیم.

گفتنی است در این اجلاس اساتید فقهی حاضر به وظایف مهم خود و مسئولین آموزشی در ایجاد انگیزه در میان طلاب با بیان فوائد مباحثه، تشویق مادی و معنوی مانند اختصاص نمره و امتیازهای کلاسی و آموزشی، تشکیل کارگاه های مباحثه همراه با ورود طلبه به حوزه، ایجاد رقابت و برگزاری مسابقات در موضوع مباحثه، اعطای منزلت علمی به مباحثه گر مانند استاد یاری، معرفی برترین های حوزه در مباحثه، قرار دادن جریمه برای عدم مباحثه، بیان خاطرات اهمیت بزرگان به مباحثه، تاکید به اهمیت مباحثه در استاد پروری، انتخاب هوشمندانه هم مباحثه، جای گیری مباحثه در ردیف برنامه درسی رسمی المصطفی، قرار دادن مربیان مباحثه گری، آموزش مباحثه با تاکید بر تدریس چند طرفه در کلاس، استفاده از تشکل ها و انجمن های حوزوی برای نهادینه سازی مباحثه و جدیت و همت در قرار دادن وقت زنده و پویا برای مباحثه اشاره و تاکید کردند.

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