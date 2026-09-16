مولوی گرگیج در راه وحدت امت اسلامی مجاهدت کرد و از تهدیدها نهراسید

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ در پی ترور مولوی یوسف گرگیج از علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان، رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) و مدیرعامل بنیاد بین المللی عاشوراء پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام آیت الله محمدحسن اختری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت مظلومانه عالِم نیک اندیش، روحانی تقریبی و متفکر دلسوز، جناب مولوی یوسف گرگیج موجب تأسف و تأثر بسیار گردید.

جبهه استکبار که نتوانست با تحمیل کردن جنگ‌های پی در پی و تحریم‌های ظالمانه، مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به تسلیم وا دارد، تلاش می‌کند تا با استفاده از عناصر خودفروخته و تروریست، انتقام شکست‌های خود را از چهره‌های خدوم و مردمی بگیرد.

شهید مولوی گرگیج که سال‌ها در سنگر تبلیغ و تبیین فعالیت داشت، یکی از این چهره‌ها بود که در راه وحدت امت اسلامی مجاهدت کرد و از تهدیدها نهراسید.

شهادت این عالم مجاهد را به محضر مقام معظم رهبری، علمای اعلام، مردم شهیدپرور و دلاور سیستان و بلوچستان، حوزه‌های علمیه و بویژه خانواده، شاگردان و علاقمندان ایشان تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

از درگاه الهی برای آن شهید، علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.

وانا لله وانا الیه راجعون

محمدحسن اختری

رییس شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)

و رییس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وحدت

۲۵ شهریور ۱۴۰۵

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