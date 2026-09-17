به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «عبدالرحمن محمد عبدالله» معروف به «ایرو»، رئیس منطقه موسوم به «سومالی‌لند» در گفت‌وگویی با وب‌سایت خبری آمریکایی «سیمافور» در واشنگتن گفت که سومالی‌لند آماده است فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در اختیار ایالات متحده آمریکا، قرار بدهد و همزمان درهای همکاری نظامی گسترده‌تر و حتی احتمال ایجاد یک پایگاه آمریکایی در آینده را باز نگه دارد.

ایرو، فلسفه پیشنهاد خود را در این جمله خلاصه می‌کند که ما چیزی را رایگان نمی‌دهیم. او توضیح می‌دهد که تأسیسات و معادن ما می‌تواند در ازای فرصت‌ها و منافع متقابل مورد معامله قرار گیرد.

بندر بربره؛ برگ برنده سومالی‌لند

منطقه «سومالی‌لند» بیش از همه روی بندر «بربره» و موقعیت آن در ساحل خلیج عدن در نزدیکی تنگه باب‌المندب، حساب باز کرده است. تنگه‌ای که یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان می‌باشد که دریای سرخ را به اقیانوس هند متصل می‌کند.

با افزایش بی‌ثباتی‌ها و تهدیدهایی که کشتیرانی در این منطقه با آن مواجه است، هرگیسا معتقد است موقعیت بندر بربره می‌تواند از یک مزیت جغرافیایی به اهرمی برای نفوذ دیپلماتیک و نظامی تبدیل شود.

وب‌سایت آمریکایی «سیمافور» اشاره می‌کند که بندر بربره در مقایسه با تأسیسات نظامی آمریکا در جزیره «دیه‌گو گارسیا» در اقیانوس هند، فاصله بسیار کمتری با منطقه دریای سرخ و خلیج عدن دارد و همین مسئله می‌تواند ارزش بالقوه آن را برای امور لجستیکی، تأمین مجدد تجهیزات و عملیات نظامی افزایش دهد.

با این حال، ایرو به‌طور رسمی از ایجاد یک پایگاه جدید آمریکایی سخن نمی‌گوید و این موضوع را به مذاکرات آینده واگذار می‌کند. هنگامی که از او درباره احتمال توافقی در آینده برای ایجاد پایگاه نظامی آمریکا سؤال شد، گفت که این احتمال را منتفی نمی‌داند. وی افزود هر توافقی به آنچه سومالی‌لند در مقابل دریافت می‌کند از جمله امنیت بیشتر و حمایت از نیروهایش، بستگی خواهد داشت.

تلاش برای تبدیل پرونده سومالی‌لند به منفعتی برای واشنگتن

اهمیت این پیشنهاد در آن است که سومالی‌لند دیگر صرفاً مسئله خود را یک موضوع تاریخی یا حقوقی معرفی نمی‌کند، بلکه تلاش دارد واشنگتن را متقاعد کند که به‌رسمیت‌شناختن این منطقه می‌تواند منافع مستقیم آمریکا را نیز تأمین کند.

ایرو از ایالات متحده آمریکا به‌عنوان نهنگ بزرگی یاد می‌کند که سومالی‌لند به دنبال شکار آن است.

این تلاش پس از آن شدت گرفت که رژیم صهیونیستی در دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی، سومالی‌لند را به رسمیت شناخت. اقدامی که از نظر سومالی‌لند، یک تحول مهم دیپلماتیک توصیف شده است. زیرا رژیم صهیونیستی، نخستین کشور عضو سازمان ملل بود که چنین اقدامی را انجام داد.

ایرو معتقد است به‌رسمیت‌شناختن منطقه سومالی‌لند به مرکزیت شهر هرجیسا از سوی آمریکا می‌تواند مسیر را برای شناسایی آن از سوی کشورهای بیشتری باز کند و توانایی این منطقه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و تعامل با آن به‌عنوان یک کشور عادی به جای یک موجودیت به‌رسمیت‌شناخته‌نشده، افزایش دهد.

از بندر و منابع طبیعی تا بازار سرمایه‌گذاری

برگ‌هایی که هرجیسا روی میز واشنگتن گذاشته، تنها به حوزه نظامی محدود نمی‌شود. مقام‌های سومالی‌لند به بندر بربره و منطقه آزاد تجاری، خط ساحلی حدود ۸۵۰ کیلومتری، منابع شیلاتی و همچنین منابع بالقوه نفت، گاز و معادن اشاره می‌کنند.

به گفته ایرو، بودجه دولت سومالی‌لند از کمتر از ۵۰ میلیون دلار در زمانی که او در سال ۲۰۰۵ میلادی رئیس پارلمان این منطقه بود، اکنون به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.

او حتی فراتر از این می‌رود و پیش‌بینی می‌کند که سومالی‌لند طی یک دهه آینده بتواند به منطقه‌ای بسیار ثروتمند تبدیل شود و در صورت توسعه اقتصاد دریایی و منابع طبیعی، بودجه سالانه آن به ۳ یا ۴ میلیارد دلار برسد.

پیشنهادهایی متناسب با سلیقه ترامپ

تلاش رئیس منطقه سومالی‌لند برای جلب نظر واشنگتن به‌طور ویژه با علایق «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، طراحی شده است.

ایرو پیشنهاد کرده است که سومالی‌لند نام ترامپ را بر فرودگاه بندر بربره بگذارد یا از او برای ساخت یک برج ترامپ در هرجیسا، استقبال کند.

اما این پیشنهاد با یک مانع اساسی روبه‌روست. دولت سومالی به مرکزیت موگادیشو از اساس ادعای سومالی‌لند درباره حاکمیت و استقلال را رد می‌کند و بندر بربره، سواحل و منابع آن را بخشی از خاک سومالی می‌داند.

از همین رو، هرگونه توافق گسترده آمریکا یا سرمایه‌گذاری در بندر و منابع سومالی‌لند از حساسیت سیاسی بالایی برخوردار خواهد بود، زیرا مستقیماً با مناقشه بر سر حاکمیت و سرزمین تداخل دارد.

سومالی‌لند نمی‌خواهد فقط به آمریکا تکیه کند

با وجود تمرکز ایرو بر واشنگتن، او نمی‌خواهد سومالی‌لند را به اردوگاه آمریکا محدود کند.

او بر ادامه فعالیت دفتر نمایندگی تایوان در هرجیسا، با وجود اعتراض پکن، تأکید کرده، اما همزمان گفته است چین نیز در صورتی که برای سرمایه‌گذاری بدون شرط وارد شود، مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

ایرو در این زمینه گفته است که هیچ‌کس نمی‌تواند روابط خارجی ما را به ما دیکته کند.

این موضع نشان می‌دهد سومالی‌لند تلاش دارد در میان قدرت‌های بزرگ فضای مانور خود را حفظ کند و به یک طرف خاص وابسته نشود.

معامله‌ای چندلایه برای جلب واشنگتن

سومالی‌لند، پیشنهادی چندوجهی به آمریکا ارائه کرده که شامل به‌رسمیت‌شناسی سیاسی در ازای فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و در کنار موقعیتی راهبردی است که می‌تواند دسترسی واشنگتن به باب‌المندب و خلیج عدن را نزدیک‌تر کند و در آینده امکان گسترش همکاری‌های نظامی را فراهم آورد.

نکته قابل توجه این است که ایرو این امتیازات را رایگان عرضه نمی‌کند، بلکه صراحتاً از یک منطق مذاکره‌ای پیروی می‌کند. سومالی‌لند خواهان به‌رسمیت‌شناخته‌شدن، امنیت و حمایت است و در مقابل، بندر، تأسیسات، منابع و موقعیت راهبردی خود را روی میز می‌گذارد.

با این حال، موفقیت این رویکرد به دو عامل اصلی بستگی دارد که شامل میزان آمادگی واشنگتن برای تبدیل موقعیت راهبردی سومالی‌لند به یک شراکت عمیق‌تر و توانایی آمریکا برای مدیریت مخالفت سومالی و کشورهای منطقه با هرگونه گام در مسیر به‌رسمیت‌شناختن این منطقه است.

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