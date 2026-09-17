به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی در اجلاسیه اساتید مجتمع آموزش عالی فقه جامعه المصطفی که با موضوع "احیای سنت های اصیل حوزه های علمیه، سنت مباحثه" چهارشنبه شب در سالن اجتماعات این مجتمع در جامعه العلوم قم برگزار شد، با اشاره به وزن علمی فاخر اساتید فقهی حاضر در اجلاس، اظهار کرد: این جلسه فاخر با حضور شما اساتید مبرز فقهی حوزه با موضوع جایگاه مباحثه، باید مطلعی برای ورود شما در توجه و ارائه راهکار برای دیگر چالش های موجود در سنت های حوزوی باشد.

وی افزود: مرحوم والد ما می فرمودند "طلاب درس های خارج الان، خبرنگار شده اند" یعنی طلاب کنونی تنها به تقریر دروس اکتفا می کنند و باید به تعمیق در فهم دروس توجه بیشتری داشته باشند و این چالش جدی در کیفیت افزایی دروس عالی حوزه به شمار می رود.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار علیه السلام با تاکید بر نیاز به تقویت علمی حوزه، خاطرنشان کرد: حوزه به سمت حفظ کردن دروس، نه فهم عمیق آن پیش رفته و این نیاز به بررسی و بازبینی بیشتری دارد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: ذهن های پویای حوزه باید فعال تر و پیشرو باشد؛ مباحثات علمی و جدی و بدون تعارف باید تقویت و کار مستمر طلاب قرار گیرد.

آیت الله فاضل لنکرانی‌، با تاکید بر تحفظ از عمق علمی حوزه، اضافه نمود: آنچه طلاب را عمیق تربیت می کند کتاب های شیخ انصاری و آخوند خراسانی هست. کتاب های جدید هم در کنار کتاب های موجود قرار گیرد. هر استادی که عمیق تر تدریس می کند را تشویق بیشتری کنیم. عمق درس، مشوق طلبه برای مباحثه است.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام با ابراز این که دیگر شاهد ظهور صاحب مکتب اصولی در حوزه کنونی نیستیم؛ اضافه نمود: ارزش علم در حوزه باید بیشتر لحاظ شود؛ اساتید باور کنند که تعمیق در فقه از ما فی السماوات والارض باارزش تر است.

وی با تاکید بر این مطالبه که فریاد مکرر امام شهید ما در فقه اجتماعی بود، ادامه داد: جایگاه کنونی فقه اجتماعی در حوزه و میان طلاب تا چه اندازه است؟ فقه، توانایی پاسخگویی به نیازهای بشر را دارد. اگر نیازهای بشر متعدد و غیرقابل شمارش است، موضوعات فقهی ما نیز باید متعدد و غیرقابل شمارش و پاسخگوی نیازهای موجود باشد.

این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان نمود: ما باید باور و علاقه طلاب به این علوم و موضوعات متعدد مورد نیاز جامعه را ایجاد کنیم تا آنها با عشق و علاقه به مباحثه بعد درس بپردازند.

آیت الله فاضل لنکرانی در پایان، تاکید کرد: جدال لجوجانه در فقه ما عنوانی مذموم است، ولی جدال احسن که در روایات به آن پرداخته شده همان مباحثه است و اهمیت مباحثه تا آن اندازه است که حتی قصد قربت نیز در آن ملاک نیست.

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