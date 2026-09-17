تکرار روایت عربستان سعودی درباره هدف قرار گرفتن مکه؛ یمن، تاسیسات نفت ینبع را به بانک اهداف افزود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن، محور عملیات‌های خود را از جنوب عربستان به غرب این کشور منتقل کرده و تأسیسات نفتی منطقه ینبع را که ارزش آنها بیش از ۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، به بانک اهداف خود افزوده‌اند.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، نیروهای مسلح یمن همچنین عملیاتی نظامی گسترده علیه صنایع نفتی، ایستگاه‌های انتقال و ذخیره‌سازی و تأسیسات بارگیری دریایی در بندر ینبع انجام داده‌اند. این نیروها همچنین اعلام کرده‌اند که یک فروند جنگنده سعودی از نوع «F-15» را سرنگون نموده‌اند و خلبانان آن را اسیر کرده‌اند.

سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای تأکید کرد که این نیروها روز گذشته در دو عملیات، عمق خاک عربستان را هدف قرار داده‌اند. یکی از این عملیات‌ها تأسیسات شرکت «آرامکو» در منطقه ینبع را با ده‌ها فروند موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار داد و عملیات دیگر، پایگاه نظامی «خمیس مشیط» در جنوب عربستان را هدف گرفت. اقدامی که به گفته سرتیپ یحیی سریع در پاسخ به حدود ۴۵۰ حمله هوایی عربستان به شماری از استان‌های یمن انجام شده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود که این دو عملیات با موفقیت به اهداف خود دست یافتند و اصابت‌ها مستقیم و دقیق بود. او، ریاض را تهدید کرد که سطح تنش را افزایش خواهد داد.

در همین حال، شماری از فعالان سعودی آماتور، تصاویری را منتشر کردند که گفته می‌شود انفجارهای بزرگی را در چندین تأسیسات متعلق به شرکت‌های «آرامکو» و «سینوپک» در منطقه ینبع نشان می‌دهد.

ضربه به صادرات نفت عربستان

یک منبع اقتصادی در شهر صنعاء نیز به روزنامه «الاخبار» گفت: عملیات اخیر در منطقه ینبع از جمله عملیات‌هایی است که هزینه سنگینی برای عربستان به همراه خواهد داشت. زیرا صادرات نفت از بندر ینبع به‌طور کامل متوقف شده است.

به گفته این منبع، به نظر می‌رسد شدت حملاتی که چندین تأسیسات راهبردی متعلق به «آرامکو» را هدف قرار داده، می‌تواند صادرات نفت عربستان را برای ماه‌های آینده مختل کند.

این منبع تأکید کرد: ینبع جزو اماکن مقدس اسلامی نیست که دشمن سعودی هر از گاهی تلاش می‌کند ادعا کند حملات یمن، آنها را هدف قرار داده است.

او افزود که این افتراها، آشکار شده‌اند و حملات نیروهای مسلح یمن، تمامی اهداف راهبردی شناسایی‌شده را دربر خواهد گرفت و هیچ ائتلاف نظامی، تحریف واقعیت یا پنهان‌کاری نمی‌تواند مانع آن شود.

به گفته این منبع، تنها در صورتی می‌توان این حملات را متوقف کرد که ریاض از موضع خود عقب‌نشینی کند و به ارتکاب تمامی جنایات جنگی، نسل‌کشی و تخریب زیرساخت‌های یمن طی ۱۲ سال تجاوز و محاصره اعتراف کند.

این منبع همچنین ادامه مطالبات یمن از جمله پایان محاصره، توقف حملات، پرداخت حقوق کارکنان و پایان حضور نظامی در یمن را فرصتی برای حکومت سعودی دانست تا پیش از آنکه سطح مطالبات به مرحله‌ای برسد که اجرای آن برای عربستان دشوار شود، عملیات بازدارندگی نیروهای مسلح یمن را متوقف کند.

تکرار ادعای هدف قرار گرفتن مکه

این تحولات در شرایطی رخ داده است که ریاض همچنان بر ادعای تهدید نیروهای مسلح یمن علیه مکه مکرمه تأکید می‌کند. ادعایی که بازتاب مردمی قابل توجهی در جهان اسلام نداشته است.

«ترکی المالکی» سخنگوی ائتلاف سعودی برای دومین بار طی ۴۸ ساعت مدعی شد که پدافند این ائتلاف، یک پهپاد یمنی را در جنوب مکه مکرمه رهگیری کرده است.

او نیروهای مسلح یمن را به هدف قرار دادن اماکن مقدس و قبله مسلمانان متهم کرد و وعده داد که از مکه و مقدسات امت اسلامی دفاع خواهد کرد.

پس از این اظهارات نیز مجموعه‌ای از مواضع از سوی دولت‌های عربی و اسلامی منتشر شد که بیشتر به تلاش برای جلب رضایت عربستان تا پذیرش اتهامات ریاض علیه نیروهای مسلح یمن، شباهت داشت.

سرنگونی جنگنده سعودی

در همین حال، نیروهای مسلح یمن، یک فروند جنگنده سعودی از نوع «F-15» را هنگام انجام اقدامات خصمانه در آسمان استان مأرب خوانده شده، سرنگون کردند و توانستند خدمه آن شامل دو خلبان را به اسارت بگیرند.

«مرکز رسانه‌ای جنگی» در شهر صنعاء در شامگاه گذشته تصاویری منتشر کرد که رهگیری جنگنده سعودی توسط پدافند هوایی یمن را نشان می‌داد.

بر اساس این تصاویر، موشک‌های مورد استفاده جنگنده سعودی را در ارتفاع بالا تعقیب کرده و در نهایت آن را سرنگون کرده‌اند. رویدادی که برخی ناظران آن را تحولی مهم دانسته‌اند که می‌تواند از ورود سامانه‌های جدید پدافند هوایی به خدمت در نیروهای یمنی حکایت داشته باشد.

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