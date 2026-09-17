به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی به وضعیت حضور مسلمانان در دانشگاه‌های آمریکا پرداخته و نوشته است که دانشگاه‌های این کشور پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به تدریج حضور و نیازهای دانشجویان مسلمان را مورد توجه بیشتری قرار دادند؛ روندی که به ایجاد مراکز اسلامی و استخدام علمای مسلمان در شماری از دانشگاه‌ها انجامید.

بر اساس این گزارش، اکنون ۸۰ مشاور دینی مسلمان به صورت تمام‌وقت در دانشگاه‌های آمریکا فعالیت می‌کنند و برخی دانشگاه‌ها نیز فضاهای مشخصی برای اقامه نماز، برگزاری برنامه‌های مذهبی و فعالیت‌های دانشجویان مسلمان اختصاص داده‌اند. این وضعیت در مقایسه با ۲۵ سال پیش تغییر قابل توجهی محسوب می‌شود؛ زمانی که تنها تعداد اندکی از دانشگاه‌ها مشاور دینی مسلمان داشتند و اغلب این افراد به صورت داوطلبانه یا پاره‌وقت فعالیت می‌کردند.

دانشگاه راتگرز؛ الگویی برای دانشگاه‌های دولتی

دانشگاه راتگرز، یکی از دانشگاه‌های بزرگ ایالت نیوجرسی در شمال شرق آمریکا، از جمله مراکزی است که دارای یک مرکز اسلامی و مشاور دینی مسلمان تمام‌وقت است. این دانشگاه حدود ۴۷ هزار دانشجو دارد و برآورد شده است حدود ۶ هزار نفر از آنان مسلمان باشند؛ هرچند دانشگاه‌ها معمولاً از دانشجویان درباره دین آنان سؤال نمی‌کنند و به همین دلیل آمار دقیق در دسترس نیست.

مرکز «زندگی اسلامی در دانشگاه راتگرز» در سال ۲۰۱۰ با مشارکت دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و رهبران جامعه مسلمان نیوجرسی شکل گرفت و در سال ۲۰۱۵ توانست با تأمین منابع مالی مستقل، یک روحانی مسلمان تمام‌وقت استخدام کند. این مدل به دلیل محدودیت‌های مربوط به تأمین مستقیم هزینه روحانیون مذهبی در دانشگاه‌های دولتی، در برخی دانشگاه‌های ایالت‌های دیگر آمریکا نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

از حمایت معنوی تا مقابله با فشارهای اجتماعی

کایزر اسلام، مشاور دینی مرکز زندگی اسلامی دانشگاه راتگرز، درباره نقش خود گفته است دانشجویان مسلمان در شرایط کنونی مجبورند دائماً برای دیگران توضیح دهند که چه چیزهایی نیستند!

به نوشته واشنگتن‌پست، اسلام معتقد است وجود چنین مراکزی به دانشجویان مسلمان امکان می‌دهد در محیطی قرار بگیرند که بتوانند هویت دینی خود را بشناسند و درباره آن احساس امنیت و تعلق بیشتری داشته باشند. ارائه حمایت عاطفی و معنوی به دانشجویان، از مهم‌ترین بخش‌های فعالیت روحانیون و مشاوران دینی مسلمان در دانشگاه‌ها عنوان شده است.

تهدید و آزار علیه مشاوران دینی مسلمان

واشنگتن‌پست به نقل از روحانیون و مشاوران دینی مسلمان دانشگاه‌ها گزارش داده است که خود آنان نیز در سال‌های اخیر با تهدید، افشای اطلاعات شخصی، آزار و حتی خرابکاری مواجه شده‌اند. این روحانیون همچنین خود را در میان مطالبات متفاوت مدیران دانشگاه‌ها، دانشجویان و والدین آنان درباره موضوع اسرائیل و فلسطین می‌بینند.

جاشوا سلام، روحانی مسلمان دانشگاه دوک و رئیس انجمن روحانیون مسلمان، فضای موجود را برای مسلمانان دشوار توصیف کرده و گفته است احساس اینکه فرد همواره به عنوان «تهدید» دیده شود، بر روان و زندگی اجتماعی مسلمانان اثر می‌گذارد. او همچنین از شرایطی سخن گفته است که در آن، به گفته وی، در برخی دانشگاه‌ها حتی امکان گفت‌وگو یا مطرح کردن نام فلسطین وجود ندارد!

گسترش آموزش تخصصی عالمان مسلمان

در این گزارش آمده است که دانشگاه «هارتفورد اینترنشنال برای دانشگاه دین و صلح» در ایالت کنتیکت آمریکا از سال ۲۰۰۱ دوره کارشناسی ارشد روحانیت با تخصص روحانیت اسلامی ارائه کرده است؛ مدرکی که معادل دوره کارشناسی ارشد الهیات مسیحی معرفی شده است.

دو مرکز آموزشی دیگر در کالیفرنیای جنوبی و شیکاگو نیز اکنون مدارک مشابهی ارائه می‌کنند. این روند نشان‌دهنده شکل‌گیری تدریجی ساختار آموزشی و حرفه‌ای برای تربیت روحانیون مسلمان در آمریکا است.

افزایش حضور سیاسی و اجتماعی مسلمانان

در عین حال، گزارش واشنگتن‌پست به افزایش اعتمادبه‌نفس برخی دانشجویان مسلمان و افزایش فعالیت سیاسی آنان نیز اشاره می‌کند. سارا عبدالماعید، دانشجوی ۲۰ ساله دانشگاه راتگرز، که از سال ۲۰۲۴ تحصیل خود را آغاز کرده، گفته است حمایت مرکز اسلامی دانشگاه به او کمک کرده است تا اعتماد بیشتری نسبت به هویت دینی و اجتماعی خود پیدا کند.

او با اشاره به فعالیت سیاسی مسلمانان جوان در آمریکا گفته است نسل او بیش از گذشته در عرصه سیاسی فعال شده و مواضع خود را بیان می‌کند. وی همچنین گفته است مسلمانان در حال شناخت حقوق خود، دفاع از خود و حمایت از مسلمانانی هستند که برای ورود به عرصه سیاسی تلاش می‌کنند.

این گزارش در مجموع نشان می‌دهد که حضور سازمان‌یافته مسلمانان در دانشگاه‌های آمریکا از چند مرکز کوچک و فعالیت‌های داوطلبانه پس از ۱۱ سپتامبر، به شبکه‌ای گسترده‌تر از مراکز اسلامی و روحانیون تمام‌وقت تبدیل شده است؛ با این حال، به نوشته واشنگتن‌پست، تحولات پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و افزایش تنش‌های مربوط به جنگ اسرائیل علیه غزه، چالش‌های تازه‌ای را برای دانشجویان و روحانیون مسلمان ایجاد کرده است.

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