به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های آمریکایی در گزارش‌هایی با اشاره به رشد چشمگیر تعداد مساجد در آمریکا پس از حملات ۱۱ سپتامبر، از ادامه مخالفت‌ها با ساخت و توسعه مساجد در بخش‌هایی از این کشور خبر داده است.

بر اساس این گزارش، تعداد مساجد آمریکا از حدود هزار و ۲۰۰ مسجد در سال ۲۰۰۰ به حدود دو هزار و ۸۰۰ مسجد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است؛ با این حال، پروژه‌های جدید ساخت یا توسعه مساجد در برخی مناطق همچنان با اعتراض‌های محلی، مخالفت‌های سیاسی، برگزاری تجمع، دعاوی قضایی و تبلیغات ضداسلامی مواجه می‌شوند.

ماجرای مرکز اسلامی نزدیک محل سابق برج‌های تجارت جهانی

گزارش با اشاره به پروژه‌ای در نیویورک آغاز می‌شود که در سال ۲۰۰۹ توسط دیزی خان و همسر وقتش برای ساخت یک مسجد و مرکز اجتماعی مطرح شد. این مرکز قرار بود در فاصله حدود پنج دقیقه پیاده از محل سابق مرکز تجارت جهانی در نیویورک ساخته شود و «خانه کوردوبا» نام داشت؛ نامی که به شهر کوردوبا در اسپانیا اشاره داشت، شهری که در روایت تاریخی مورد اشاره گزارش، مسلمانان، یهودیان و مسیحیان در آن در کنار یکدیگر زندگی کرده بودند.

هدف از این پروژه، ایجاد فضایی برای جامعه مسلمان و ارائه تصویری متفاوت از اسلام عنوان شده بود. با این حال، مخالفان این مرکز آن را «مسجد گراند زیرو/مرکز زخم ملی» نامیدند و مخالفت گسترده‌ای علیه آن شکل گرفت؛ اعتراض‌هایی که با شعارهایی درباره «شریعت» و ادعاهایی درباره عدم برخورداری مسلمانان از آزادی‌های مذهبی همراه بود. پروژه ساخت این مرکز سرانجام در سال ۲۰۱۴ شکست خورد.

رشد مساجد در کنار افزایش مخالفت‌ها

بر اساس داده‌های ارائه‌شده در گزارش، با وجود این مخالفت‌ها، روند توسعه مساجد در آمریکا متوقف نشده است. در عین حال، پژوهشگران مورد استناد گزارش می‌گویند بخشی از جامعه مسلمان آمریکا همچنان احساس می‌کند در برخی مناطق با استقبال کامل مواجه نیست.

در یک مطالعه مورد اشاره، ۴۲ درصد آمریکایی‌ها گفته‌اند مسلمانان تأثیر منفی بر کشور دارند. گزارش همچنین به موارد متعددی از مخالفت با پروژه‌های مسجد در یک سال گذشته اشاره کرده و می‌گوید دست‌کم هشت پروژه توسعه یا ساخت مسجد در ایالت‌های مختلف با مخالفت‌های ضداسلامی روبه‌رو شده‌اند.

درگیری بر سر مسجد در اوکلاهما

در شهر بروکن ارو، واقع در ایالت اوکلاهما در مرکز آمریکا و در نزدیکی شهر تالسا، مسئولان یک پروژه مسجد پس از رد درخواست تغییر کاربری زمین برای ساخت مسجد، از مسیر قضایی پیگیری کردند.

طبق گزارش، مسئولان شهری و هیئت منطقه‌بندی ابتدا با پروژه موافق بودند، اما شورای شهر با آن مخالفت کرد. در شکایتی که مسئولان مسجد ارائه کرده‌اند، به برخی پیام‌ها و اظهارات مخالفان اشاره شده که در آنها مسجد به عنوان یک تهدید معرفی شده است.

مسجد مک‌کینی؛ از مخالفت تا تصویب

در شهر مک‌کینی، در ایالت تگزاس، یک جامعه مسلمان که حدود ۷۰۰ نمازگزار داشت، برای ساخت مسجدی جدید در زمینی به مساحت ۵/۵ جریب اقدام کرد؛ زیرا فضای فعلی برای جمعیت نمازگزاران کافی نبود.

در مرحله نخست، مسئولان شهری درخواست تغییر کاربری زمین را به دلایل مربوط به استفاده از زمین رد کردند. مسئولان مسجد سپس برای رفع نگرانی‌های مربوط به ترافیک، پارکینگ و سر و صدا، طرح خود را طی دو سال با همکاری مهندسان و کارکنان شهری اصلاح کردند.

اما هنگام بازگشت پروژه به شورای شهر، مخالفت‌ها افزایش یافت. برخی مخالفان در جلسات شورای شهر صراحتاً گفتند مسلمانان به مک‌کینی یا تگزاس تعلق ندارند و فعالان ضداسلامی نیز در فضای مجازی برای مخالفت با پروژه بسیج شدند. با این حال، شورای شهر مک‌کینی در نهایت با ساخت مسجد موافقت کرد.

«ما همچنان به ۱۱ سپتامبر و تروریسم مرتبط دانسته می‌شویم»

دیزی خان، فعال مسلمان که در ماجرای پروژه مرکز اسلامی نیویورک نیز نقش داشت، به تارنمای سرویس خبری دین آمریکا گفته است مسلمانان هنوز با حملات ۱۱ سپتامبر و تروریسم مرتبط دانسته می‌شوند.

او در اشاره به تداوم این وضعیت گفت: «ما هنوز به ۱۱ سپتامبر مرتبط دانسته می‌شویم. هنوز ما را به تروریسم مرتبط می‌کنند و این ادامه دارد.»

گزارش همچنین به اظهارات احسان بغبی، پژوهشگر مساجد آمریکا، اشاره می‌کند که مخالفت با ساخت مسجد را پدیده‌ای قدیمی می‌داند؛ اما به گفته او، پس از ۱۱ سپتامبر این مخالفت‌ها گسترده‌تر و سیاسی‌تر شده است. داده‌های «پیمایش مساجد آمریکا» نشان می‌دهد بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹، حدود ۳۵ درصد مساجد هنگام ساخت یا توسعه با مقاومت قابل توجه محله یا شهر مواجه شده‌اند؛ در حالی که این رقم در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۹ حدود ۲۵ درصد بوده است.

پرونده مسجد مرفریزبورو و سال‌ها کشمکش قضایی

در مرفریزبورو، شهری در ایالت تنسی در جنوب آمریکا، جامعه مسلمانان نیز برای ساخت مسجدی جدید با مخالفت‌های گسترده مواجه شد. مخالفان در اوایل دهه ۲۰۱۰ تجمع‌هایی برگزار کردند و برای جلوگیری از ساخت مسجد به دادگاه مراجعه کردند. تجهیزات ساختمانی این پروژه نیز در جریان این کشمکش به آتش کشیده شد.

دولت فدرال آمریکا در این پرونده از حق مسلمانان برای آزادی مذهبی دفاع کرد و در اسناد قضایی تأکید کرد که اسلام یک دین است و مسلمانان همانند دیگر آمریکایی‌ها از آزادی مذهبی برخوردارند. پس از چهار سال کشمکش قضایی، دیوان عالی آمریکا درخواست رسیدگی به اعتراض مخالفان را نپذیرفت و پرونده پایان یافت.

تداوم فشارها در فضای سیاسی جدید

گزارش سرویس خبری دین می‌گوید در سال‌های اخیر بار دیگر مواردی از مخالفت و اقدامات ضداسلامی در تنسی و مناطق دیگر دیده شده است. در نشویل، مرکز ایالت تنسی، پس از آنکه یک فعال با خودرویی حامل پیام «همه مسلمانان را اخراج کنید» در نزدیکی یک مسجد حاضر شد، مسئولان مسجد برای افزایش تدابیر امنیتی و اطلاع‌رسانی به پلیس اقدام کردند.

صالح سبناتی، استاد مهندسی دانشگاه ایالتی تنسی و از اعضای قدیمی مسجد مرفریزبورو، با اشاره به شرایط موجود گفته است که هرگز تصور نمی‌کرد در آمریکا با چنین وضعیتی روبه‌رو شود. او تأکید کرده است که با وجود فشارها، مسلمانان حاضر نیستند از آزادی مذهبی خود صرف‌نظر کنند.

قانون فدرال و هزینه‌ای که باقی می‌ماند

در گزارش همچنین به قانون «استفاده دینی از زمین و اشخاص نهادینه‌شده» اشاره شده که کنگره آمریکا در سال ۲۰۰۰ تصویب کرده است. این قانون از حقوق افرادی که برای ساخت عبادتگاه اقدام می‌کنند حمایت کرده و محدودیت‌های تبعیض‌آمیز در مقررات منطقه‌بندی را ممنوع می‌کند.

با وجود این حمایت قانونی، پیروزی در دادگاه لزوماً به معنای پایان هزینه‌های اجتماعی و مالی نیست. در یک نمونه، اعضای جامعه اسلامی باسکینگ ریج در ایالت نیوجرسی برای دریافت مجوز ساخت مسجد، دو سال و ۳۹ جلسه دادگاه فدرال را پشت سر گذاشتند. در این مدت، جامعه مسلمانان مجبور بود برای برگزاری نماز از مکان‌های اجاره‌ای استفاده کند و هزینه‌های حقوقی بپردازد.

اسما الدین، استاد حقوق دانشگاه ایالتی میشیگان، گفته است حتی اگر مسلمانان در نهایت در دادگاه پیروز شوند، زمان و هزینه‌ای که در این مسیر از دست رفته است بازنمی‌گردد و چنین روندهایی می‌تواند بر توانایی جوامع مسلمان برای توسعه و تثبیت نهادهای خود تأثیر بگذارد.

گزارش در پایان تأکید می‌کند که با وجود افزایش بیش از دو برابری تعداد مساجد آمریکا از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴، مخالفت با ساخت و توسعه برخی مساجد همچنان ادامه دارد؛ مخالفت‌هایی که در موارد مختلف از اعتراض‌های محلی و اختلافات مربوط به کاربری زمین تا فعالیت‌های ضداسلامی، تهدید و درگیری‌های قضایی امتداد یافته است.

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