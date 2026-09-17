دبیرکل مجمع جهانی قادمون: از »بعثت مردم ایران« باید به »بعثت امت اسلامی« برسیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام باقری در سلسله نشست‌های «بعثت امت محمد» که از سوی مجمع جهانی قادمون برگزار می‌شود، با اشاره به برگزاری هفته وحدت و میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) اظهار کرد: در هفته وحدت درباره وحدت میان شیعه و سنی سخن گفته شد، اما باید پرسید آیا وحدت اسلامی صرفاً به برگزاری همایش‌ها محدود می‌شود یا باید برای تحقق واقعی آن چاره‌ای عملی اندیشید؟

وی با اشاره به تحولات و درگیری‌های اخیر منطقه افزود: امت اسلامی باید در شرایط کنونی دست در دست یکدیگر قرار دهد و در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا ایستادگی کند.

دبیرکل مجمع جهانی قادمون با اشاره به یکی از سخنان اخیر رهبر انقلاب درباره نقش مردم در تحولات کشور گفت: بر اساس این دیدگاه، اگر حادثه‌ای برای کشور رخ دهد، خداوند مردم را مبعوث خواهد کرد و مردم کار را به پایان خواهند رساند. امروز شاهد بودیم که مردم ایران در صحنه حضور یافتند و این مفهوم از بعثت مردمی را به نمایش گذاشتند.

باقری ادامه داد: اما این بعثت نباید تنها به مردم ایران محدود شود؛ پرسش این است که آیا زمان آن نرسیده است که امت اسلامی نیز برای مقابله با ظلم و تجاوز و حمایت از ملت‌های مظلوم به پا خیزد؟

وی با اشاره به تحولات کشورهای مختلف منطقه اظهار کرد: در عراق شاهد حضور مردم و نیروهای حشد شعبی و همراهی شیعه و سنی هستیم؛ در لبنان نیز حزب‌الله و مردم این کشور در صحنه حضور دارند. در پاکستان نیز پس از شهادت رهبران و چهره‌های مقاومت، شاهد حضور مردم بودیم و در بحرین، کویت و یمن نیز نشانه‌هایی از این بیداری و حضور مردمی مشاهده می‌شود.

دبیرکل مجمع جهانی قادمون با اشاره به تحولات یمن گفت: امروز در یمن شاهدیم که مردم این کشور چگونه به پا خاسته‌اند و در برابر رژیم صهیونیستی ایستاده‌اند. این روند نشان می‌دهد که می‌توان از بعثت مردم ایران به سمت بعثت امت اسلامی حرکت کرد.

وی «بعثت امت اسلامی» را در پیوند با تحقق وحدت میان مسلمانان دانست و افزود: ما به دنبال بعثت امت اسلامی، وحدت امت اسلامی و تشکیل امت اسلامی هستیم و این حرکت باید در مسیر مقابله با ظلم و حمایت از ملت‌های مظلوم و آرمان فلسطین ادامه پیدا کند.

باقری در پایان ابراز امیدواری کرد که وحدت و بیداری امت اسلامی هرچه سریع‌تر به مرحله تحقق عملی برسد و گفت: امیدواریم این امر به‌زودی اتفاق بیفتد.

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