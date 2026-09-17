به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ غازی حنینه، رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمین لبنان، در نخستین نشست بین‌المللی «بعثت امت محمد» که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران، بر نقش ملت‌ها در تحولات تاریخی و مقابله با استبداد و استعمار تأکید کرد.

وی با بیان اینکه سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران بیانگر مرحله‌ای تاریخی در نقش‌آفرینی ملت‌هاست، اظهار کرد: امام خمینی(ره) حدود پنج دهه پیش بر نقش ملت‌ها در تغییر حال و آینده خود و مقابله با استبداد و استعمار تأکید کرده بود و نهضت ملت ایران نمونه‌ای از تحقق این اندیشه به شمار می‌رود.

رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمین لبنان افزود: «نهضت ملت ایران با همه طیف‌ها، مذاهب، جریان‌های سیاسی و فکری، نمونه‌ای روشن از حضور ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود است.»

حنینه با استناد به آیات قرآن کریم و روایات، بر اهمیت وحدت و حضور جمعی ملت‌ها تأکید کرد و گفت: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّیٰ یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ»؛ تغییر سرنوشت یک ملت از تغییر درونی و اراده خود آن ملت آغاز می‌شود.

وی در ادامه، با اشاره به تجربه ملت‌های ایران، فلسطین، لبنان، عراق و یمن، اظهار کرد که این ملت‌ها در برابر ظلم، اشغالگری و استبداد ایستادگی کرده‌اند و افزود: ملت فلسطین با وجود هزاران شهید و مجروح همچنان به مقاومت خود ادامه می‌دهد و ملت‌های لبنان، عراق و یمن نیز نقش خود را در تحولات منطقه نشان داده‌اند.

حنینه همچنین با اشاره به حدیث پیامبر اکرم(ص) درباره «وهن» در میان امت‌ها، تصریح کرد: ملت‌ها باید این وهن را از خود دور کنند و با بازیابی عزت، کرامت و اراده خود، در تعیین آینده خویش نقش‌آفرینی کنند.

وی ملت ایران را الگویی در این مسیر دانست و گفت: ملت ایران بیش از پنجاه سال است که در برابر طغیان و استبداد و دخالت قدرت‌های خارجی ایستادگی کرده و این تجربه، برای ملت‌های منطقه و آزادگان جهان قابل توجه است.

رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمین لبنان در پایان ابراز امیدواری کرد که ملت فلسطین با تداوم حضور و مقاومت خود، به آزادی سرزمین فلسطین و تشکیل دولت مستقل فلسطینی دست یابد و همچنین جنوب لبنان و جنوب سوریه از اشغال و سلطه اسرائیل و آمریکا رهایی یابد.

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