صدور احکام حبس تا ابد برای شماری از شهروندان شیعه در بحرین

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه سرکوب گسترده رژیم آل خلیفه علیه شهروندان شیعه، دادگاه‌های بحرین احکام حبس چند تن از بازداشت‌شدگان سیاسی را صادر کردند که مدت برخی از آنها به حبس ابد می‌رسد.

بر اساس این گزارش، دادگاه‌ها شیخ جاسم الحداد، خطیب حسینی را به یک سال حبس، احمد السقّای و رضا خالد خمیس را هر کدام به پنج سال حبس و حسن کاظم و علی ابراهیم را به حبس ابد و پرداخت ۱۰۰ هزار دینار جریمه محکوم کرده‌اند.

همچنین احمد جلال الحمد به یک سال حبس و سید محمد احمد علوی به سه سال حبس محکوم شده‌اند.

بازداشت‌ها در میان جوانان نیز همچنان ادامه دارد و این اقدامات با انگیزه‌های سیاسی و بر اساس اتهاماتی انجام می‌شود که فاقد شواهد هستند.

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