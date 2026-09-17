به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عبدالله الصالح، نایب دبیرکل جبهه عمل اسلامی بحرین، در نخستین نشست بین‌المللی «بعثت امت محمد» که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، با اشاره به آخرین سخنان رهبر شهید درباره «بعثت مردم»، این مفهوم را فراتر از یک واکنش مقطعی دانست و آن را به معنای بیداری، آگاهی و پذیرش مسئولیت اجتماعی ملت‌ها عنوان کرد.

وی اظهار کرد: برخی سخنان با رفتن صاحبشان پایان نمی‌یابند و به خاطره‌ای در تاریخ محدود نمی‌شوند، بلکه درون خود بذر آینده‌ای را دارند که هنوز فرا نرسیده است. از جمله این سخنان، تعبیر رهبر شهید درباره این بود که اگر حادثه‌ای بر کشور واقع شود، خداوند این امت را مبعوث خواهد کرد و مردم کار را به پایان خواهند رساند.

الصالح افزود: «بعثت مردم» صرفاً به معنای یک حضور موقت و واکنشی احساسی نیست؛ بلکه به معنای عبور انسان از حالت انتظار به آگاهی، از جایگاه دریافت‌کننده به انسان مسئول، از احساس درد به درک وظیفه و از فرد پراکنده به امتی است که رسالت خود را می‌شناسد.

نایب دبیرکل جبهه عمل اسلامی بحرین با اشاره به تحولات سال‌های اخیر منطقه گفت: ملت‌ها و جریان‌های اجتماعی، سیاسی و دینی در کشورهای مختلف بار دیگر حضور و توانایی خود برای تأثیرگذاری را بازشناخته‌اند و در پی یافتن جایگاه خود در معادلات پیچیده منطقه‌ای و جهانی هستند.

وی با اشاره به تحولات لبنان، عراق، یمن و فلسطین، این تحولات را نمونه‌هایی از بازیابی اراده، آگاهی و توانایی ملت‌ها برای نقش‌آفرینی دانست.

«آیا بحرین نیز وارد مرحله بعثت شده است؟»

الصالح در بخش دیگری از سخنان خود با طرح این پرسش که «آیا می‌توان گفت بحرین نیز مرحله‌ای از بعثت را تجربه می‌کند؟»، اظهار کرد: اگر بعثت را در معنای عمیق آن در نظر بگیریم، پاسخ مثبت است.

وی بحرین را فراتر از یک محدوده جغرافیایی توصیف کرد و گفت: بحرین وطنی با تاریخ و مردمی دارای حافظه تاریخی است و جامعه آن از پیشینه‌ای طولانی از حضور علما، اندیشمندان، نخبگان و شخصیت‌های اجتماعی و ملی برخوردار است.

او با اشاره به تجربه‌های دشوار سال‌های گذشته در بحرین افزود: این تجربه‌ها بر آگاهی جمعی جامعه اثر گذاشته و بخش‌هایی از مردم را به بازاندیشی درباره مفهوم وطن، شهروندی، حقوق و مسئولیت‌ها واداشته است.

الصالح تأکید کرد: «بعثت بحرین» نباید به عنوان یک لحظه احساسی یا واکنش به یک رویداد خاص فهمیده شود، بلکه باید آن را بیداری آگاهی مردم بحرین دانست؛ بیداری‌ای که در آن انسان بحرینی اعتماد خود به ارزش‌های وطن را بازیابد و شهروندی را مجموعه‌ای از حقوق و مسئولیت‌ها بداند.

وی همچنین گفت: جامعه بحرین نیازمند یک بعثت معرفتی، اخلاقی و ملی است؛ بعثتی که انسان و عدالت را در مرکز قرار دهد و کرامت شهروند را به رسمیت بشناسد و به دنبال حذف هیچ‌کس نباشد، بلکه در پی آن باشد که وطن برای همه گنجایش داشته باشد.

تأکید بر وحدت امت اسلامی

نایب دبیرکل جبهه عمل اسلامی بحرین در ادامه با تأکید بر اهمیت وحدت امت اسلامی گفت: وحدت به معنای از بین بردن خصوصیات ملت‌ها یا یکسان‌سازی جوامع نیست، بلکه به معنای کشف ارزش‌های مشترکی است که امت اسلامی را قادر به همکاری و هم‌افزایی می‌کند.

وی با اشاره به تحولات فلسطین، لبنان، عراق و یمن اظهار کرد: این تحولات نباید صرفاً مجموعه‌ای از رویدادهای جدا از یکدیگر تلقی شوند، بلکه باید ما را به پرسشی بزرگ‌تر برسانند؛ اینکه آیا امت اسلامی می‌تواند در مواجهه با چالش‌های بزرگ خود، وحدتش را بازیابد.

الصالح خاطرنشان کرد: وحدت امت از شعار آغاز نمی‌شود، بلکه از این آگاهی آغاز می‌شود که کرامت انسان در هر کشوری یک مسئله مشترک است، عدالت تجزیه‌پذیر نیست و ظلم، صرف‌نظر از جغرافیایی که در آن رخ می‌دهد، همچنان ظلم است.

وی در پایان بر ضرورت تبدیل تجربه‌های تاریخی ملت‌ها به دانش، اخلاق و برنامه‌ای برای ساخت آینده تأکید کرد و گفت: نسل امروز باید از خود بپرسد چه آموخته است و چه آینده‌ای می‌خواهد بسازد؛ آینده‌ای که در آن اختلاف نظر وجود داشته باشد، اما کرامت انسان و احترام به وطن و شهروند مشترک باقی بماند و علم، گفت‌وگو و عدالت، مسیر پیشرفت و حل اختلافات باشد.

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