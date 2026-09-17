برگزاری جشن ولادت امام حسن عسکری(ع) در حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، مدیریت روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس از برگزاری مراسم جشن ولادت امام حسن عسکری علیه‌السلام در حرم مطهر طی روزهای ۲۸ و ۲۹ شهریور خبر داد.

این مراسم در سه نوبت در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار می‌گردد:

مراسم جشن شب ولادت (شنبه ۲۸ شهریور) بعد از نماز عشاء، با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین فرحزاد و مداحی عباس حیدرزاده و مسعود زمانی برگزار می‌شود.

ظهر ولادت (یکشنبه ۲۹ شهریور) بعد از نماز عصر، مراسمی با مداحی احمد خلف‌زاده برگزار می‌گردد.

شام ولادت (یکشنبه ۲۹ شهریور) بلافاصله بعد از نماز عشاء، مراسم جشنی همراه با کرسی تلاوت فاطمی برگزار می‌شود. در این مراسم، احمد ابوالقاسمی به قرائت قرآن، حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی به سخنرانی و رسول محمدی و محمد ریحانی به مداحی خواهند پرداخت.

از عموم ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت دعوت می‌شود در این جشن‌های معنوی شرکت کنند.

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