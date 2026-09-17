به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وی با اشاره به سوره مبارکه فاتحه و دعای «اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِیمَ» اظهار کرد: امت پیامبر(ص) زمانی دچار سرگردانی شد که دچار تفرقه و اختلاف شد و در نتیجه ضعف امت، دشمنان بر آن مسلط شدند.

عبدالقوی با استناد به آیه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» تصریح کرد: قدرت امت اسلامی در گرو پایبندی به وحدت است و هرگاه امت دچار تفرقه شود، زمینه برای دخالت و سلطه دشمنان فراهم خواهد شد.

رئیس مؤسسه محراب الازهر با بیان اینکه امت اسلامی به پیامبر یا قرآن جدید نیاز ندارد، افزود: «آنچه امت امروز به آن نیاز دارد، بازگشت دوباره به کتاب خدا، سنت رسول‌الله(ص) و منهج پیامبر اکرم(ص) است.»

وی با اشاره به ماجرای اختلاف میان اوس و خزرج در صدر اسلام و واکنش پیامبر اکرم(ص) به این اختلاف، بر ضرورت کنار گذاشتن تعصبات قومی و جاهلی تأکید کرد و گفت: اسلام میان ملت‌ها و اقوام مختلف وحدت ایجاد کرد، اما دشمنان با ایجاد مرزبندی‌های جغرافیایی، قومی و نژادی، زمینه اختلاف میان مسلمانان را فراهم کردند.

عبدالقوی، «دشمن داخلی» را یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی امت اسلامی دانست و اظهار کرد: گاه یک حاکم مستبد یا عالمی ناآگاه که میان مؤمنان فتنه ایجاد می‌کند، به عاملی برای تشدید اختلافات تبدیل می‌شود و در نتیجه مسلمانان در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند.

وی با تأکید بر اینکه خون مسلمانان نباید به دست مسلمانان ریخته شود، گفت: اگر قرار است امت اسلامی بار دیگر جایگاه خود را بازیابد، راهی جز بازگشت به وحدت و همدلی وجود ندارد.

رئیس مؤسسه محراب الازهر با اشاره به حدیث پیامبر اکرم(ص) درباره مؤمنان به عنوان «جسد واحد»، خاطرنشان کرد: مسلمانان باید در محبت، رحمت و همدلی مانند یک پیکر واحد باشند و رنج و مشکلات هر بخش از امت را رنج خود بدانند.

عبدالقوی در ادامه با تأکید بر ضرورت امیدواری، گفت: «ناامید و تسلیم نخواهیم شد» و علما وظیفه دارند مردم را به وحدت، همبستگی و گردآمدن حول مشترکات اسلامی دعوت کنند.

وی در پایان اظهار کرد: پیام علما در هر زمان و مکان، دعوت به وحدت و بیان حقایق است؛ علما باید رسالت خود را بدون ترس از کسی جز خداوند انجام دهند.

..............

پایان پیام