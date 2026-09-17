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شیخ سلامه عبدالقوی:

امت اسلامی برای عبور از بحران‌ها به »بعثت جدید« و بازگشت به قرآن و سنت نیاز دارد

۲۶ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۵
کد مطلب: 1866721
امت اسلامی برای عبور از بحران‌ها به »بعثت جدید« و بازگشت به قرآن و سنت نیاز دارد

شیخ سلامه عبدالقوی، رئیس مؤسسه محراب الازهر، در نخستین نشست بین‌المللی «بعثت امت محمد» که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، با تأکید بر ضرورت وحدت امت اسلامی، گفت: امت اسلامی امروز بیش از هر چیز به یک «بعثت جدید»، هدایت دوباره و بازگشت به قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم(ص) نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وی با اشاره به سوره مبارکه فاتحه و دعای «اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِیمَ» اظهار کرد: امت پیامبر(ص) زمانی دچار سرگردانی شد که دچار تفرقه و اختلاف شد و در نتیجه ضعف امت، دشمنان بر آن مسلط شدند.

عبدالقوی با استناد به آیه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» تصریح کرد: قدرت امت اسلامی در گرو پایبندی به وحدت است و هرگاه امت دچار تفرقه شود، زمینه برای دخالت و سلطه دشمنان فراهم خواهد شد.

رئیس مؤسسه محراب الازهر با بیان اینکه امت اسلامی به پیامبر یا قرآن جدید نیاز ندارد، افزود: «آنچه امت امروز به آن نیاز دارد، بازگشت دوباره به کتاب خدا، سنت رسول‌الله(ص) و منهج پیامبر اکرم(ص) است.»

وی با اشاره به ماجرای اختلاف میان اوس و خزرج در صدر اسلام و واکنش پیامبر اکرم(ص) به این اختلاف، بر ضرورت کنار گذاشتن تعصبات قومی و جاهلی تأکید کرد و گفت: اسلام میان ملت‌ها و اقوام مختلف وحدت ایجاد کرد، اما دشمنان با ایجاد مرزبندی‌های جغرافیایی، قومی و نژادی، زمینه اختلاف میان مسلمانان را فراهم کردند.

عبدالقوی، «دشمن داخلی» را یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی امت اسلامی دانست و اظهار کرد: گاه یک حاکم مستبد یا عالمی ناآگاه که میان مؤمنان فتنه ایجاد می‌کند، به عاملی برای تشدید اختلافات تبدیل می‌شود و در نتیجه مسلمانان در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند.

وی با تأکید بر اینکه خون مسلمانان نباید به دست مسلمانان ریخته شود، گفت: اگر قرار است امت اسلامی بار دیگر جایگاه خود را بازیابد، راهی جز بازگشت به وحدت و همدلی وجود ندارد.

رئیس مؤسسه محراب الازهر با اشاره به حدیث پیامبر اکرم(ص) درباره مؤمنان به عنوان «جسد واحد»، خاطرنشان کرد: مسلمانان باید در محبت، رحمت و همدلی مانند یک پیکر واحد باشند و رنج و مشکلات هر بخش از امت را رنج خود بدانند.

عبدالقوی در ادامه با تأکید بر ضرورت امیدواری، گفت: «ناامید و تسلیم نخواهیم شد» و علما وظیفه دارند مردم را به وحدت، همبستگی و گردآمدن حول مشترکات اسلامی دعوت کنند.

وی در پایان اظهار کرد: پیام علما در هر زمان و مکان، دعوت به وحدت و بیان حقایق است؛ علما باید رسالت خود را بدون ترس از کسی جز خداوند انجام دهند.

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