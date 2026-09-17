به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید احمد عبدالملک الشامی، فعال رسانه‌ای یمن، در نخستین نشست بین‌المللی «بعثت امت محمد» که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، با اشاره به آخرین سخنان رهبر شهید درباره «بعثت امت»، حضور ملت‌های منطقه در حمایت از مسائل جهان اسلام را جلوه‌ای از بیداری و مسئولیت‌پذیری امت اسلامی دانست.

وی با اشاره به این سخن که در صورت وقوع حادثه‌ای برای کشور، «خداوند این امت را مبعوث خواهد کرد و مردم امر را به پایان خواهند رساند»، اظهار کرد: پس از شهادت رهبر و دیگر فرماندهان و آغاز حمله به جمهوری اسلامی ایران، مردم در میدان‌ها و عرصه‌های مختلف حضور یافتند و به ندای مسئولیت پاسخ دادند.

الشامی افزود: حضور مردم در شهرها و میدان‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران از آغاز حمله تاکنون، به گفته وی، نشان‌دهنده یک الگوی آگاهانه و عمیق است که طی سال‌ها در جامعه شکل گرفته و به یک حادثه یا مقطع خاص محدود نمی‌شود.

این فعال رسانه‌ای یمن با اشاره به تحولات این کشور گفت: در یمن نیز شاهد حضور گسترده مردم در حمایت از مسائل امت اسلامی هستیم و مردم این کشور با آگاهی و بصیرت در قبال تحولات فلسطین، لبنان، جمهوری اسلامی ایران و دیگر مسائل منطقه موضع‌گیری و اقدام می‌کنند.

وی در ادامه، با اشاره به لبنان و حزب‌الله، اظهار کرد: مردم لبنان نیز با وجود فشارها، جنگ، بمباران، محاصره و آوارگی، همچنان بر مسیر خود پایدار مانده‌اند و حضور آنان را نمونه‌ای از استمرار مقاومت و ایستادگی دانست.

الشامی همچنین به تحولات عراق اشاره کرد و گفت: در عراق نیز با وجود آنچه وی «توطئه» علیه مردم این کشور خواند، پیوند میان مردم و رهبری در مقاطع مختلف خود را نشان داده است؛ از جمله در مراسم تشییع رهبران که به گفته وی با حضور گسترده مردم برگزار شد.

وی با استناد به آیه «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» اظهار کرد: امت اسلامی هنگامی می‌تواند نقش خود را ایفا کند که برای حمایت از حق و یاری مظلومان به میدان بیاید.

الشامی جمهوری اسلامی ایران را یکی از محورهای حمایت از مسائل امت اسلامی دانست و با اشاره به تحولات منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته در حمایت از فلسطین و دیگر مسائل منطقه حضور داشته و امروز نیز در برابر فشارهای آمریکا و اسرائیل ایستادگی می‌کند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت وحدت میان مسلمانان گفت: امت اسلامی نباید نظاره‌گر تحولات باشد، بلکه باید بر اساس فرمان قرآن کریم، «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»، برای انجام مسئولیت خود به صورت متحد عمل کند.

این فعال رسانه‌ای یمن افزود: نباید اجازه داد دشمنان میان ملت‌های منطقه تفاوت و جدایی ایجاد کنند؛ چراکه مسئله‌ای که امروز در برابر ملت‌های منطقه قرار دارد، فراتر از مرزهای یک کشور است و نیازمند همکاری و همبستگی ملت‌هاست.

الشامی در پایان با دعوت به استمرار حمایت از فلسطین و مسائل جهان اسلام تأکید کرد: هر فرد باید نسبت به مسئولیت خود در این مرحله توجه داشته باشد و از خود بپرسد برای حمایت از حق، فلسطین و مظلومان چه اقدامی انجام داده است.

وی ابراز امیدواری کرد که ملت‌های منطقه در کنار یکدیگر به مسیر خود ادامه دهند و در حمایت از ملت‌های فلسطین، لبنان، عراق، یمن و جمهوری اسلامی ایران نقش‌آفرین باشند.

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