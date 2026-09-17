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آیت‌الله سعیدی:

حضور حضرت معصومه(س) در قم فرصتی برای تولید کارهای فرهنگی است

۲۶ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۷
کد مطلب: 1866756
حضور حضرت معصومه(س) در قم فرصتی برای تولید کارهای فرهنگی است

امام جمعه قم با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های ایجادشده به برکت حضور حضرت معصومه(س) تصریح کرد: در ایام و مناسبت‌های مرتبط با این بانوی بزرگوار باید از خود بپرسیم که آیا توانسته‌ایم از فرصت‌هایی که ایشان برای ما ایجاد کرده‌اند، به‌درستی استفاده کنیم و در مسیر تولید و انجام کارهای اثرگذار گام برداریم.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  آیت‌الله سعیدی در نشست شورای فرهنگ عمومی استان قم که در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد، با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه معصومه(س) و نقش ایشان در شکل‌گیری و گسترش معارف اهل‌بیت(ع) در قم، اظهار کرد: حضور این بانوی بزرگوار در شهر مقدس قم فرصت ارزشمندی را برای مردم این شهر و جامعه اسلامی ایجاد کرد و باید از این فرصت برای انجام کارهای بزرگ و اثرگذار استفاده کرد.

وی با اشاره به پیش‌بینی و بشارت حضور حضرت معصومه(س) در قم از سوی امام صادق(ع) افزود: حضرت فاطمه معصومه(س) با حضور خود در قم منشأ آثار و برکات فراوانی شدند و این حضور، زمینه‌ای ارزشمند برای شکل‌گیری تمدن و گسترش معارف اهل‌بیت(ع) فراهم کرد.

آیت‌الله سعیدی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های ایجادشده به برکت حضور حضرت معصومه(س) تصریح کرد: در ایام و مناسبت‌های مرتبط با این بانوی بزرگوار باید از خود بپرسیم که آیا توانسته‌ایم از فرصت‌هایی که ایشان برای ما ایجاد کرده‌اند، به‌درستی استفاده کنیم و در مسیر تولید و انجام کارهای اثرگذار گام برداریم.

وی ادامه داد: حضرت امام خمینی(ره) نیز با بهره‌گیری از ظرفیت و مکتب اهل‌بیت(ع) و معارف اسلامی، حرکتی تمدن‌ساز را آغاز کردند که آثار آن در جامعه اسلامی و جهان مشاهده می‌شود.

آیت‌الله سعیدی با اشاره به جایگاه حضرت معصومه(س) به‌عنوان الگویی برای بانوان خاطرنشان کرد: این بانوی بزرگوار می‌توانند الگوی ارزشمندی برای زنان و خانواده‌ها باشند و توجه به سیره و معارف ایشان می‌تواند در مسیر تربیت نسل آینده نقش‌آفرین باشد.

حضور حضرت معصومه(س) در قم فرصتی برای تولید کارهای فرهنگی است

حضور حضرت معصومه(س) در قم فرصتی برای تولید کارهای فرهنگی است

حضور حضرت معصومه(س) در قم فرصتی برای تولید کارهای فرهنگی است

حضور حضرت معصومه(س) در قم فرصتی برای تولید کارهای فرهنگی است

حضور حضرت معصومه(س) در قم فرصتی برای تولید کارهای فرهنگی است

حضور حضرت معصومه(س) در قم فرصتی برای تولید کارهای فرهنگی است

حضور حضرت معصومه(س) در قم فرصتی برای تولید کارهای فرهنگی است

پایان پیام/

محسن کرمعلی

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