حضور حضرت معصومه(س) در قم فرصتی برای تولید کارهای فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سعیدی در نشست شورای فرهنگ عمومی استان قم که در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد، با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه معصومه(س) و نقش ایشان در شکل‌گیری و گسترش معارف اهل‌بیت(ع) در قم، اظهار کرد: حضور این بانوی بزرگوار در شهر مقدس قم فرصت ارزشمندی را برای مردم این شهر و جامعه اسلامی ایجاد کرد و باید از این فرصت برای انجام کارهای بزرگ و اثرگذار استفاده کرد.

وی با اشاره به پیش‌بینی و بشارت حضور حضرت معصومه(س) در قم از سوی امام صادق(ع) افزود: حضرت فاطمه معصومه(س) با حضور خود در قم منشأ آثار و برکات فراوانی شدند و این حضور، زمینه‌ای ارزشمند برای شکل‌گیری تمدن و گسترش معارف اهل‌بیت(ع) فراهم کرد.

آیت‌الله سعیدی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های ایجادشده به برکت حضور حضرت معصومه(س) تصریح کرد: در ایام و مناسبت‌های مرتبط با این بانوی بزرگوار باید از خود بپرسیم که آیا توانسته‌ایم از فرصت‌هایی که ایشان برای ما ایجاد کرده‌اند، به‌درستی استفاده کنیم و در مسیر تولید و انجام کارهای اثرگذار گام برداریم.

وی ادامه داد: حضرت امام خمینی(ره) نیز با بهره‌گیری از ظرفیت و مکتب اهل‌بیت(ع) و معارف اسلامی، حرکتی تمدن‌ساز را آغاز کردند که آثار آن در جامعه اسلامی و جهان مشاهده می‌شود.

آیت‌الله سعیدی با اشاره به جایگاه حضرت معصومه(س) به‌عنوان الگویی برای بانوان خاطرنشان کرد: این بانوی بزرگوار می‌توانند الگوی ارزشمندی برای زنان و خانواده‌ها باشند و توجه به سیره و معارف ایشان می‌تواند در مسیر تربیت نسل آینده نقش‌آفرین باشد.

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