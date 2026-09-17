‫برگزاری آیین تجلیل از ۶۰ پیشکسوت دفاع مقدس در گیلان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «کامیار مهدی‌پور» عصر چهارشنبه، 25 شهریور 1405 در جلسه شورای حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان، با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس، اظهار کرد:‎ هفتمین آیین ملی تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور و هم‌زمان با نخستین روز هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد.‎

وی با بیان اینکه این آیین با هدف پاسداشت مقام و جایگاه پیشکسوتان دوران دفاع مقدس برگزار می‌شود، افزود:‎ برنامه استانی این آیین از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح برگزار خواهد شد و از ساعت ۱۰ صبح به بعد نیز بخش دیگری از برنامه به‌صورت برخط و هم‌زمان با سراسر کشور ادامه خواهد داشت.‎

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گیلان با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای تجلیل از پیشکسوتان استان، گفت:‎ در آیین استانی امسال از ۶۰ نفر از پیشکسوتان دفاع مقدس گیلان تجلیل خواهد شد و شهرستان‌های استان نیز موظف هستند آیین‌های جداگانه‌ای را برای تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس در سطح شهرستان برگزار کنند.‎

مهدی‌پور با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت تکریم و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، تصریح کرد:‎ پیشکسوتان دفاع مقدس سرمایه‌های ارزشمند و گنجینه‌های زنده دوران حماسه و ایثار هستند و تجلیل از آنان، اقدامی در راستای پاسداشت مجاهدت‌ها، فداکاری‌ها و نقش‌آفرینی‌های رزمندگان و ایثارگران در دوران دفاع مقدس است.‎

وی ادامه داد:‎ انتقال خاطرات، تجربیات و ارزش‌های دوران دفاع مقدس به نسل‌های جدید، نیازمند توجه جدی به ظرفیت پیشکسوتان این عرصه است و برگزاری چنین آیین‌هایی می‌تواند زمینه‌ای برای معرفی و تبیین نقش آنان در دفاع از کشور و ارزش‌های انقلاب اسلامی فراهم کند.‎

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گیلان همچنین با اشاره به فعالیت شورای ارزشیابی استادان درس دفاع مقدس، اظهار کرد:‎ توجه به موضوع آموزش و ترویج فرهنگ دفاع مقدس در محیط‌های علمی و دانشگاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.‎

وی با بیان اینکه درس دفاع مقدس یک فرصت مهم دانشگاهی برای انتقال معارف و تجربیات این دوران به نسل جوان محسوب می‌شود، افزود:‎ این درس باید به‌عنوان یکی از دروس منظم و مورد توجه دانشگاه‌ها تدریس شود و برای ارتقای کیفیت آموزشی آن نیز لازم است از ظرفیت استادان توانمند و صاحب‌نظر استفاده شود.‎

مهدی‌پور خاطرنشان کرد:‎ شورای ارزشیابی استادان درس دفاع مقدس نیز در همین راستا فعالیت می‌کند تا ضمن توجه به صلاحیت‌های علمی و تخصصی استادان، زمینه برای ارائه محتوای دقیق، مستند و اثرگذار در حوزه دفاع مقدس در محیط‌های دانشگاهی فراهم شود.‎

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