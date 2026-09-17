‫برگزاری آیین تجلیل از ۶۰ پیشکسوت دفاع مقدس در گیلان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «کامیار مهدیپور» عصر چهارشنبه، 25 شهریور 1405 در جلسه شورای حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیلان، با اشاره به برنامههای هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: هفتمین آیین ملی تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس روز سهشنبه ۳۱ شهریور و همزمان با نخستین روز هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه این آیین با هدف پاسداشت مقام و جایگاه پیشکسوتان دوران دفاع مقدس برگزار میشود، افزود: برنامه استانی این آیین از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح برگزار خواهد شد و از ساعت ۱۰ صبح به بعد نیز بخش دیگری از برنامه بهصورت برخط و همزمان با سراسر کشور ادامه خواهد داشت.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت گیلان با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای تجلیل از پیشکسوتان استان، گفت: در آیین استانی امسال از ۶۰ نفر از پیشکسوتان دفاع مقدس گیلان تجلیل خواهد شد و شهرستانهای استان نیز موظف هستند آیینهای جداگانهای را برای تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس در سطح شهرستان برگزار کنند.
مهدیپور با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت تکریم و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، تصریح کرد: پیشکسوتان دفاع مقدس سرمایههای ارزشمند و گنجینههای زنده دوران حماسه و ایثار هستند و تجلیل از آنان، اقدامی در راستای پاسداشت مجاهدتها، فداکاریها و نقشآفرینیهای رزمندگان و ایثارگران در دوران دفاع مقدس است.
وی ادامه داد: انتقال خاطرات، تجربیات و ارزشهای دوران دفاع مقدس به نسلهای جدید، نیازمند توجه جدی به ظرفیت پیشکسوتان این عرصه است و برگزاری چنین آیینهایی میتواند زمینهای برای معرفی و تبیین نقش آنان در دفاع از کشور و ارزشهای انقلاب اسلامی فراهم کند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت گیلان همچنین با اشاره به فعالیت شورای ارزشیابی استادان درس دفاع مقدس، اظهار کرد: توجه به موضوع آموزش و ترویج فرهنگ دفاع مقدس در محیطهای علمی و دانشگاهی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با بیان اینکه درس دفاع مقدس یک فرصت مهم دانشگاهی برای انتقال معارف و تجربیات این دوران به نسل جوان محسوب میشود، افزود: این درس باید بهعنوان یکی از دروس منظم و مورد توجه دانشگاهها تدریس شود و برای ارتقای کیفیت آموزشی آن نیز لازم است از ظرفیت استادان توانمند و صاحبنظر استفاده شود.
مهدیپور خاطرنشان کرد: شورای ارزشیابی استادان درس دفاع مقدس نیز در همین راستا فعالیت میکند تا ضمن توجه به صلاحیتهای علمی و تخصصی استادان، زمینه برای ارائه محتوای دقیق، مستند و اثرگذار در حوزه دفاع مقدس در محیطهای دانشگاهی فراهم شود.
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