به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وی با اشاره به این تعبیر که «اگر حادثه‌ای بر این کشور واقع شود، خداوند این امت را مبعوث خواهد کرد و مردم امر را به پایان خواهند رساند»، گفت: مفهوم «بعثت امت» با رحلت یا شهادت یک رهبر پایان نمی‌یابد، بلکه امت خود به نیرویی حامل رسالت تبدیل می‌شود که توان ادامه مسیر و تکمیل راه را دارد.

هاشمی با تبیین مفهوم بعثت در قرآن و زبان عربی اظهار کرد: بعثت تنها به معنای برانگیخته‌شدن پس از مرگ نیست، بلکه در زبان، مفاهیمی همچون بیدار کردن، حرکت دادن و به حرکت درآوردن را نیز دربرمی‌گیرد؛ بنابراین بعثت امت به معنای بیدار کردن امت از غفلت و انتقال آن از حالت سکون، دریافت و انتظار به مرحله آگاهی، مسئولیت‌پذیری و عمل است.

نایب امیر جماعت اسلامی پاکستان افزود: تاریخ نشان می‌دهد که رهبران بزرگ ممکن است از دنیا بروند و به شهادت برسند، اما رسالت‌های بزرگ با رفتن صاحبانشان از بین نمی‌روند. پرسش اساسی این است که آیا امت تنها به شخصیت رهبر وابسته بوده یا رسالتی را که او حامل آن بوده، فهمیده و پذیرفته است.

وی تصریح کرد: اگر امت صرفاً به شخص رهبر وابسته باشد، غیبت او می‌تواند موجب ضعف و عقب‌نشینی شود؛ اما اگر امت پیام و رسالت او را درک کرده، اصول آن را پذیرفته و مسئولیت خود را شناخته باشد، فقدان رهبر می‌تواند به نقطه آغاز مرحله‌ای تازه در حیات امت تبدیل شود.

هاشمی با اشاره به آیه «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ» اظهار کرد: در منطق رسالت‌ها، شهادت پایان راه نیست، بلکه می‌تواند آغاز مرحله‌ای جدید باشد؛ شهید از نظر جسمانی غایب می‌شود، اما اثر و آرمان او می‌تواند به آگاهی، اراده و مسئولیت تازه‌ای در جامعه تبدیل شود.

وی مهم‌ترین خطر برای یک امت را نه فقدان یک رهبر بزرگ، بلکه از دست رفتن روح مسئولیت‌پذیری دانست و گفت: اگر مردم همواره منتظر باشند که رهبر به جای آنان تصمیم بگیرد و عمل کند، امت حتی با وجود رهبران بزرگ نیز ناتوان باقی خواهد ماند.

نایب امیر جماعت اسلامی پاکستان در پایان تأکید کرد: زمانی که هر فرد نقش و مسئولیت خود را درک کند و استمرار حق را وابسته به حضور یک فرد نداند، «بعثت حقیقی امت» آغاز خواهد شد؛ همان‌گونه که در تعبیر رهبر شهید آمده است: «خداوند این امت را مبعوث خواهد کرد و مردم امر را به پایان خواهند رساند.»

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