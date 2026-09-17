به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ، مهدی عباسیان، با اشاره به اینکه مرکز فوریت‌های پزشکی حرم مطهر از سال ۱۳۸۹ با هدف ارائه خدمات پیش‌بیمارستانی و رسیدگی به حوادث و اتفاقات احتمالی برای زائران راه‌اندازی شده است، اظهار داشت: از زمان آغاز فعالیت این مرکز، ظرفیت خادمان افتخاری شامل کادر بیمارستانی، پرستاران، کارشناسان اتاق عمل و کارشناسان فوریت‌های پزشکی اورژانس ۱۱۵ در این بخش به کار گرفته شده است.

وی افزود: خادمان این مرکز در دو بخش خواهران و برادران و در دو شیفت صبح و عصر فعالیت می‌کنند و در شب‌های سه‌شنبه و پنجشنبه نیز تا ساعت ۱۲ یا یک بامداد در محل خدمت حضور دارند؛ همچنین در مناسبت‌های خاص، استقرار نیروها به‌صورت ۲۴ ساعته انجام می‌شود.

مدیر بهداشت و درمان حرم مطهر حضرت معصومه(س) با بیان اینکه مرکز فوریت‌های پزشکی در خط مقدم رسیدگی به وضعیت بیماران قرار دارد، تصریح کرد: تماس‌های مربوط به موارد پزشکی از بخش‌های مختلف حرم به این مرکز اعلام می‌شود و کارشناسان فوریت‌ها پس از حضور بر بالین بیمار، وضعیت او را بررسی و رصد می‌کنند و در صورت نیاز با اورژانس ۱۱۵ استان برای اعزام بیمار به مراکز درمانی هماهنگی انجام می‌شود.

عباسیان ادامه داد: در مواردی که بیمار نیاز به مراجعه به درمانگاه داشته باشد، پس از بررسی کارشناسان فوریت‌های پزشکی، بیمار به درمانگاه آستان مقدس ارجاع می‌شود تا خدمات درمانی مورد نیاز را دریافت کند.

وی با اشاره به فعالیت پایگاه فوریت‌های پزشکی در بخش خواهران خاطرنشان کرد: بخشی از مراجعات به این پایگاه مربوط به زائرانی است که برای کنترل فشار خون و قند خون یا به دلیل احساس ناراحتی، سرگیجه و مشکلات ناشی از بیماری‌های زمینه‌ای مراجعه می‌کنند و کارشناسان پس از بررسی وضعیت آنها، خدمات مورد نیاز را ارائه می‌دهند.

عباسیان گفت: در این پایگاه همچنین مقداری دارو برای موارد ضروری و در حد رفع نیاز زائران پیش‌بینی شده است تا در صورت نیاز و پس از بررسی کارشناسان، در اختیار آنها قرار گیرد.

مدیر بهداشت و درمان حرم مطهر حضرت معصومه(س) با اشاره به سابقه فعالیت این مرکز افزود: طی سال‌های فعالیت مرکز فوریت‌های پزشکی، تجهیزات مورد نیاز این بخش تهیه و در اختیار نیروها قرار گرفته است تا امکان ارائه خدمات اولیه، تشخیص وضعیت بیمار و ارجاع او به درمانگاه آستان مقدس یا بیمارستان فراهم باشد.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن ۲۶ شهریور، روز ملی اورژانس، از تلاش‌های نیروهای اورژانس و فوریت‌های پزشکی قدردانی کرد و اظهار داشت: این نیروها از نخستین افرادی هستند که بر بالین بیماران حاضر می‌شوند و در شرایط سخت به مردم خدمت می‌کنند و باید از زحمات و فداکاری‌های آنان و خانواده‌هایشان قدردانی کرد.