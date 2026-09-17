نویسنده مصری: حمایت غرب از رژیم صهیونیستی زیر فشار افکار عمومی فرسوده شده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایهاب شوقی، نویسنده مصری، در یادداشتی با بررسی تحولات ماه‌های اخیر در سطح بین‌المللی، به تغییر نگاه افکار عمومی در اروپا و آمریکا نسبت به رژیم صهیونیستی پرداخت و نوشت: تشدید اعتراض‌های مردمی، افزایش انتقادهای سیاسی و برخی اختلافات علنی میان دولت‌های غربی و تل‌آویو، نشانه‌هایی از دشوارتر شدن ادامه حمایت بی‌قیدوشرط از این رژیم است.

شوقی در این یادداشت با اشاره به آنچه «تحولات بزرگ در نگاه جهانی به رژیم صهیونیستی» خواند، اظهار کرد این تغییرات تنها به سطح افکار عمومی محدود نمانده و به عرصه روابط سیاسی میان تل‌آویو و برخی کشورهای حامی آن نیز کشیده شده است.

وی به اختلافات اخیر میان انگلیس و رژیم صهیونیستی و همچنین اعتراض‌های مردمی در برخی کشورهای اروپایی و آمریکا اشاره کرد و افزود: فشار افکار عمومی، دولت‌های غربی را با چالش‌هایی درباره نحوه ادامه حمایت از رژیم صهیونیستی مواجه کرده است.

این نویسنده مصری با تمرکز بر نقش انگلیس در شکل‌گیری رژیم صهیونیستی، از وعده بالفور و دوران قیمومیت انگلیس بر فلسطین به‌عنوان بخشی از روند تاریخی تأسیس این رژیم یاد کرد و نوشت: تحولات کنونی و افزایش انتقادها از عملکرد تل‌آویو، لندن را در برابر فشارهای داخلی و بین‌المللی قرار داده است.

شوقی همچنین وضعیت اروپا را مورد توجه قرار داد و افزایش اعتراض‌های مردمی علیه جنگ و سیاست‌های رژیم صهیونیستی را از عوامل مؤثر بر مواضع دولت‌های اروپایی دانست.

به نوشته وی، گسترش شبکه‌های اجتماعی و دسترسی مستقیم مردم به تصاویر و اطلاعات مربوط به تحولات فلسطین، بر روایت‌های رسانه‌ای سنتی درباره این رژیم تأثیر گذاشته است.

وی درباره آمریکا نیز مدعی شد بخشی از جامعه این کشور، حمایت واشنگتن از رژیم صهیونیستی را در تعارض با منافع آمریکا ارزیابی می‌کند.

شوقی در همین زمینه به اظهارات اخیر «جی‌دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، درباره برخی اختلافات و تعارض منافع میان واشنگتن و تل‌آویو اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از افزایش اختلافات در روابط دو طرف دانست.

این نویسنده مصری در بخش دیگری از یادداشت خود، ادامه عملیات نظامی و افزایش انتقادهای بین‌المللی از رژیم صهیونیستی را موجب دشوارتر شدن دفاع سیاسی کشورهای حامی این رژیم از اقدامات تل‌آویو دانست و مدعی شد تداوم این روند می‌تواند به افزایش انزوای بین‌المللی رژیم صهیونیستی منجر شود.

شوقی در پایان با اشاره به تداوم درگیری‌ها و مقاومت فلسطینیان، پیش‌بینی کرد افزایش هزینه‌های سیاسی و بین‌المللی اقدامات رژیم صهیونیستی، حمایت سیاسی و نظامی کشورهای غربی از این رژیم را با چالش‌های بیشتری مواجه کند.

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