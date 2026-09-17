شیخ رسول رامیشویچ: زمان وحدت مسلمانان فرا رسیده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ رسول رامیشویچ، فعال رسانه‌ای روسیه، در نخستین نشست بین‌المللی «بعثت امت محمد» که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، با اشاره به رنج مردم در فلسطین و تحولات منطقه، بر ضرورت وحدت مسلمانان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مسلمانان در کشورهای مختلف خود را در رنج و مشکلات یکدیگر سهیم می‌دانند، اظهار کرد: «ما درد برادران خود در فلسطین، ایران، عراق و لبنان را احساس می‌کنیم.»

رامیشویچ با اشاره به حمایت‌های مادی و معنوی از مردم و جریان‌های درگیر در تحولات منطقه، گفت: به باور او، تلاش‌های اسرائیل و آمریکا برای تضعیف جایگاه اسلام با مقاومت مسلمانان و مجاهدان مواجه شده است.

این فعال رسانه‌ای روسیه با تأکید بر اینکه «زمان اتحاد فرا رسیده و زمان اختلاف نیست»، اظهار کرد: مسلمانان باید اختلافات را کنار بگذارند و با تکیه بر ایمان و همبستگی، در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی در ادامه با اشاره به گستره جغرافیایی جهان اسلام، بر ضرورت شکل‌گیری همبستگی میان مسلمانان از غزه تا کازا، از دمشق تا تهران و از قاهره تا بغداد تأکید کرد.

رامیشویچ در پایان سخنان خود برای تقویت وحدت مسلمانان، پیروزی اسلام و حمایت از مسلمانانی که در مسیر دفاع از دین و مردم خود فعالیت می‌کنند، دعا کرد.

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