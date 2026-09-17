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شیخ رسول رامیشویچ: زمان وحدت مسلمانان فرا رسیده است

۲۶ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۱
کد مطلب: 1866767
شیخ رسول رامیشویچ: زمان وحدت مسلمانان فرا رسیده است

یک فعال رسانه‌ای روسیه در نخستین نشست بین‌المللی «بعثت امت محمد» که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، با اشاره به رنج مردم در فلسطین و تحولات منطقه، بر ضرورت وحدت مسلمانان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ رسول رامیشویچ، فعال رسانه‌ای روسیه، در نخستین نشست بین‌المللی «بعثت امت محمد» که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، با اشاره به رنج مردم در فلسطین و تحولات منطقه، بر ضرورت وحدت مسلمانان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مسلمانان در کشورهای مختلف خود را در رنج و مشکلات یکدیگر سهیم می‌دانند، اظهار کرد: «ما درد برادران خود در فلسطین، ایران، عراق و لبنان را احساس می‌کنیم.»

رامیشویچ با اشاره به حمایت‌های مادی و معنوی از مردم و جریان‌های درگیر در تحولات منطقه، گفت: به باور او، تلاش‌های اسرائیل و آمریکا برای تضعیف جایگاه اسلام با مقاومت مسلمانان و مجاهدان مواجه شده است.

این فعال رسانه‌ای روسیه با تأکید بر اینکه «زمان اتحاد فرا رسیده و زمان اختلاف نیست»، اظهار کرد: مسلمانان باید اختلافات را کنار بگذارند و با تکیه بر ایمان و همبستگی، در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی در ادامه با اشاره به گستره جغرافیایی جهان اسلام، بر ضرورت شکل‌گیری همبستگی میان مسلمانان از غزه تا کازا، از دمشق تا تهران و از قاهره تا بغداد تأکید کرد.

رامیشویچ در پایان سخنان خود برای تقویت وحدت مسلمانان، پیروزی اسلام و حمایت از مسلمانانی که در مسیر دفاع از دین و مردم خود فعالیت می‌کنند، دعا کرد.
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