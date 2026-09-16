روایت دفاع مقدس باید برای نسل آینده ماندگار شود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هادی حقشناس عصر روز چهارشنبه، 25 شهریور 1405 در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان گیلان که در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت برنامههای هفته دفاع مقدس اظهار کرد: بزرگداشت این ایام تنها یادآوری یک مقطع تاریخی نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی ریشههای اعتقادی، تاریخی و هویتی جامعه و انتقال این مفاهیم به نسلهای آینده است.
وی با بیان اینکه شناخت درست تاریخ نیازمند مطالعه، پژوهش و مراجعه به منابع معتبر است، افزود: کاهش مطالعه میتواند زمینهساز شکلگیری برداشتها و روایتهای نادرست از وقایع تاریخی شود؛ چراکه هرچه شناخت جامعه از تاریخ سطحیتر باشد، امکان تحریف یا روایت نادرست حوادث افزایش مییابد و این مسئله میتواند زمینهساز برخی آسیبها و تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی شود.
استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای متناسب با نسل امروز برای انتقال مفاهیم دفاع مقدس، گفت: هنر، کتاب، تصویر و تولیدات فرهنگی از مؤثرترین ابزارها برای انتقال مفاهیم ایثار، مقاومت و دفاع از میهن هستند.
حقشناس افزود: اگر مفاهیم دفاع مقدس با زبان هنر و در قالبهای فرهنگی متناسب با مخاطبان امروز ارائه شود، میتواند از یک روایت مربوط به یک مقطع تاریخی فراتر رفته و به بخشی ماندگار از حافظه تاریخی و هویتی نسلهای آینده تبدیل شود.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی و اعتقادی مردم گیلان و مازندران بیان کرد: هویت دینی مردم این مناطق دارای ریشههای تاریخی عمیقی است و مردم این سرزمینها در مقاطع مختلف تاریخی در دفاع از باورها، ارزشها و تمامیت سرزمینی ایران نقشآفرینی کردهاند.
استاندار گیلان ادامه داد: ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی و راهبردی خود در طول تاریخ بارها در معرض تهاجم، فشار و مداخله قدرتهای خارجی قرار گرفته است، اما هویت، فرهنگ و انسجام تاریخی ملت ایران در برابر این تحولات حفظ شده است.
حقشناس تصریح کرد: دفاع مردم از سرزمین و باورهای خود را باید در همین بستر تاریخی مورد توجه قرار داد و برای نسل جدید تبیین کرد تا شناخت آنان از مفهوم دفاع از کشور، استقلال و هویت ملی مبتنی بر واقعیتهای تاریخی باشد.
وی با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان، فرماندهان و رزمندگان در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: فرهنگ ایثار و شهادت ریشه در باورهای دینی و هویت تاریخی جامعه ایران دارد و همین پشتوانه اعتقادی، حضور گسترده مردم در دفاع از کشور را رقم زد.
استاندار گیلان با اشاره به همزمانی هفته دفاع مقدس با آغاز سال تحصیلی، این تقارن را فرصتی ارزشمند برای استفاده از ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی دانست و گفت: باید از این فرصت برای روایت مفاهیم دفاع مقدس با زبان و ابزارهای متناسب با نسل جدید استفاده کرد.
وی افزود: دانشآموزان مخاطبان اصلی بسیاری از برنامههای فرهنگی هستند و به همین دلیل، محتوای ارائهشده برای آنان باید متناسب با شرایط سنی، نیازهای فکری و شیوههای ارتباطی نسل جدید طراحی و تولید شود.
حقشناس تأکید کرد: برنامههای هفته دفاع مقدس باید بهگونهای طراحی شوند که در بیان، کلام، تصویر و تولیدات فرهنگی، محتوایی صحیح، مستند، قابل فهم و ماندگار برای نسل جدید ارائه شود.
وی همچنین بر ضرورت تقسیم کار مشخص میان دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی استان تأکید کرد و گفت: هر دستگاه باید متناسب با ظرفیت، مأموریت و مسئولیت خود در برنامههای هفته دفاع مقدس نقشآفرینی کند و اقدامات نیز بهصورت هدفمند، منسجم و هماهنگ دنبال شود.
استاندار گیلان با بیان اینکه صرف برگزاری مراسم نمیتواند هدف نهایی برنامههای هفته دفاع مقدس باشد، خاطرنشان کرد: جلسات، همایشها و برنامههای بزرگداشت تنها بخشی از این فرآیند هستند و مهمتر از برگزاری مراسم، محتوایی است که پس از آن باقی میماند و میتواند بر شناخت، نگرش و هویت نسل آینده اثرگذار باشد.
حقشناس ادامه داد: اگر برنامههای هفته دفاع مقدس به تولید آثار ماندگار در حوزه کتاب، هنر، تصویر، مستند و سایر قالبهای فرهنگی منجر شود، آثار آن میتواند فراتر از ایام این هفته باقی بماند و در سالهای آینده نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به سابقه تاریخی فشارها و مداخلات خارجی علیه ایران، بیان کرد: شناخت این پیشینه و انتقال دقیق آن به نسل جدید، به درک بهتر اهمیت دفاع از کشور، استقلال و هویت ملی کمک میکند.
استاندار گیلان در پایان تأکید کرد: واقعیتهای تاریخی باید با اتکا به اسناد، کتاب، آثار هنری و روایتهای صحیح و مستند برای نسلهای آینده بازگو شود تا شناخت نسل جدید از تاریخ کشور، مبتنی بر منابع معتبر و روایتهای دقیق باشد.
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