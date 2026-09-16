روایت دفاع مقدس باید برای نسل آینده ماندگار شود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هادی حق‌شناس عصر روز چهارشنبه، 25 شهریور 1405 در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان گیلان که در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت برنامه‌های هفته دفاع مقدس اظهار کرد:‎ بزرگداشت این ایام تنها یادآوری یک مقطع تاریخی نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی ریشه‌های اعتقادی، تاریخی و هویتی جامعه و انتقال این مفاهیم به نسل‌های آینده است.‎

وی با بیان اینکه شناخت درست تاریخ نیازمند مطالعه، پژوهش و مراجعه به منابع معتبر است، افزود:‎ کاهش مطالعه می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری برداشت‌ها و روایت‌های نادرست از وقایع تاریخی شود؛ چراکه هرچه شناخت جامعه از تاریخ سطحی‌تر باشد، امکان تحریف یا روایت نادرست حوادث افزایش می‌یابد و این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز برخی آسیب‌ها و تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی شود.‎

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای متناسب با نسل امروز برای انتقال مفاهیم دفاع مقدس، گفت:‎ هنر، کتاب، تصویر و تولیدات فرهنگی از مؤثرترین ابزارها برای انتقال مفاهیم ایثار، مقاومت و دفاع از میهن هستند.‎

حق‌شناس افزود:‎ اگر مفاهیم دفاع مقدس با زبان هنر و در قالب‌های فرهنگی متناسب با مخاطبان امروز ارائه شود، می‌تواند از یک روایت مربوط به یک مقطع تاریخی فراتر رفته و به بخشی ماندگار از حافظه تاریخی و هویتی نسل‌های آینده تبدیل شود.‎

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و اعتقادی مردم گیلان و مازندران بیان کرد:‎ هویت دینی مردم این مناطق دارای ریشه‌های تاریخی عمیقی است و مردم این سرزمین‌ها در مقاطع مختلف تاریخی در دفاع از باورها، ارزش‌ها و تمامیت سرزمینی ایران نقش‌آفرینی کرده‌اند.‎

استاندار گیلان ادامه داد:‎ ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی و راهبردی خود در طول تاریخ بارها در معرض تهاجم، فشار و مداخله قدرت‌های خارجی قرار گرفته است، اما هویت، فرهنگ و انسجام تاریخی ملت ایران در برابر این تحولات حفظ شده است.‎

حق‌شناس تصریح کرد:‎ دفاع مردم از سرزمین و باورهای خود را باید در همین بستر تاریخی مورد توجه قرار داد و برای نسل جدید تبیین کرد تا شناخت آنان از مفهوم دفاع از کشور، استقلال و هویت ملی مبتنی بر واقعیت‌های تاریخی باشد.‎

وی با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان، فرماندهان و رزمندگان در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد:‎ فرهنگ ایثار و شهادت ریشه در باورهای دینی و هویت تاریخی جامعه ایران دارد و همین پشتوانه اعتقادی، حضور گسترده مردم در دفاع از کشور را رقم زد.‎

استاندار گیلان با اشاره به همزمانی هفته دفاع مقدس با آغاز سال تحصیلی، این تقارن را فرصتی ارزشمند برای استفاده از ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی دانست و گفت:‎ باید از این فرصت برای روایت مفاهیم دفاع مقدس با زبان و ابزارهای متناسب با نسل جدید استفاده کرد.‎

وی افزود:‎ دانش‌آموزان مخاطبان اصلی بسیاری از برنامه‌های فرهنگی هستند و به همین دلیل، محتوای ارائه‌شده برای آنان باید متناسب با شرایط سنی، نیازهای فکری و شیوه‌های ارتباطی نسل جدید طراحی و تولید شود.‎

حق‌شناس تأکید کرد:‎ برنامه‌های هفته دفاع مقدس باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که در بیان، کلام، تصویر و تولیدات فرهنگی، محتوایی صحیح، مستند، قابل فهم و ماندگار برای نسل جدید ارائه شود.‎

وی همچنین بر ضرورت تقسیم کار مشخص میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی استان تأکید کرد و گفت:‎ هر دستگاه باید متناسب با ظرفیت، مأموریت و مسئولیت خود در برنامه‌های هفته دفاع مقدس نقش‌آفرینی کند و اقدامات نیز به‌صورت هدفمند، منسجم و هماهنگ دنبال شود.‎

استاندار گیلان با بیان اینکه صرف برگزاری مراسم نمی‌تواند هدف نهایی برنامه‌های هفته دفاع مقدس باشد، خاطرنشان کرد:‎ جلسات، همایش‌ها و برنامه‌های بزرگداشت تنها بخشی از این فرآیند هستند و مهم‌تر از برگزاری مراسم، محتوایی است که پس از آن باقی می‌ماند و می‌تواند بر شناخت، نگرش و هویت نسل آینده اثرگذار باشد.‎

حق‌شناس ادامه داد:‎ اگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس به تولید آثار ماندگار در حوزه کتاب، هنر، تصویر، مستند و سایر قالب‌های فرهنگی منجر شود، آثار آن می‌تواند فراتر از ایام این هفته باقی بماند و در سال‌های آینده نیز مورد استفاده قرار گیرد.‎

وی با اشاره به سابقه تاریخی فشارها و مداخلات خارجی علیه ایران، بیان کرد:‎ شناخت این پیشینه و انتقال دقیق آن به نسل جدید، به درک بهتر اهمیت دفاع از کشور، استقلال و هویت ملی کمک می‌کند.‎

استاندار گیلان در پایان تأکید کرد:‎ واقعیت‌های تاریخی باید با اتکا به اسناد، کتاب، آثار هنری و روایت‌های صحیح و مستند برای نسل‌های آینده بازگو شود تا شناخت نسل جدید از تاریخ کشور، مبتنی بر منابع معتبر و روایت‌های دقیق باشد.‎

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