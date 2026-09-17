علمای امت اسلامی باید در برابر ظلم موضعی واحد اتخاذ کنند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ محمد قدوره، رئیس مرکز بدر الکبری فلسطین، در نخستین نشست بین‌المللی «بعثت امت محمد» که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، با تأکید بر ضرورت وحدت جهان اسلام، خواستار موضع‌گیری یکپارچه مسلمانان و علمای امت در برابر ظلم و تجاوز شد.

وی با استناد به آیات «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» و «وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ»، اظهار کرد: امت اسلامی باید در برابر ظلم و تجاوز، به‌ویژه آنچه وی اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت‌های منطقه خواند، همچون یک دست واحد عمل کند.

قدوره با اشاره به رویکرد آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در قبال تحولات جهان اسلام گفت: وی در طول سال‌های گذشته، در برابر تجاوز و ظلم علیه ملت‌های مختلف، از جمله مردم فلسطین، لبنان، یمن، عراق و افغانستان، موضع گرفته و بر ضرورت مقابله با ظلم تأکید کرده است.

رئیس مرکز بدر الکبری فلسطین افزود: حمایت از مظلوم نباید محدود به یک فرد، رهبر یا حاکم باشد، بلکه مسئولیتی عمومی است و همه امت باید در برابر ظلم موضع بگیرند.

وی تأکید کرد: مقابله با ظلم و استکبار، وظیفه‌ای انسانی و اخلاقی است و نباید به دین، ملیت یا جایگاه سیاسی افراد محدود شود؛ مسلمانان باید در هر جایی که ظلمی رخ می‌دهد، از مظلوم حمایت کنند.

قدوره در ادامه با اشاره به وضعیت غزه، از آنچه سکوت یا واکنش ناکافی برخی از علمای جهان اسلام در برابر تحولات این منطقه خواند، انتقاد کرد و گفت: علمای امت باید همان‌گونه که در مقاطع مختلف نسبت به بحران‌ها و درگیری‌های برخی کشورهای اسلامی واکنش نشان داده‌اند، در برابر رنج مردم غزه نیز موضعی روشن اتخاذ کنند.

وی خطاب به علمای جهان اسلام اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت و هماهنگی نیاز داریم و علما باید با صدایی واحد در برابر ظلم و استکبار بایستند.

رئیس مرکز بدر الکبری فلسطین همچنین تصریح کرد: مخالفت با ظلم باید فارغ از هویت و شعار ظالم باشد و اگر فرد یا جریانی با وجود ادعای مسلمانی مرتکب ظلم شود، مسلمانان نباید در برابر اقدامات ظالمانه او سکوت کنند.

قدوره در پایان با تأکید بر ضرورت بازگشت امت اسلامی به آموزه‌های قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم(ص) گفت: وحدت اسلامی باید به معنای واقعی کلمه در جامعه تحقق یابد؛ وحدتی که موجب نزدیک شدن ملت‌ها شود، نه ایجاد تفرقه. وی ابراز امیدواری کرد که این دعوت به گوش وجدان‌های بیدار جهان اسلام برسد و مسلمانان به مسیر وحدت، آگاهی و عمل به مسئولیت‌های دینی و انسانی خود بازگردند.

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