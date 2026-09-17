رسانه عبری: خزانه ارتش اسرائیل خالی است؛ حتی امکان خرید یک قبضه مهمات وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «اسرائیل هیوم» در گزارشی از بحران شدید بودجه دفاعی ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد و نوشت محدودیت‌های مالی به مرحله‌ای رسیده که حتی تأمین مهمات و موشک‌های رهگیر پدافندی نیز با مشکل مواجه شده و روند بازگرداندن تجهیزات نظامی به چرخه آمادگی نیز متوقف شده است.

بر اساس این گزارش، کسری بودجه دفاعی ارتش رژیم صهیونیستی حدود ۴۰ میلیارد شکِل برآورد شده و این وضعیت موجب شده ارتش در برخی یگان‌ها از نیروهای ذخیره‌ای که پیش‌تر برای خدمت عملیاتی فراخوانده شده‌اند، بخواهد خدمت خود را نیمه‌کاره رها کنند.

روزنامه «اسرائیل هیوم» اعلام کرد فرماندهان یکی از گردان‌های ذخیره در جبهه شمالی از لزوم معاف کردن حدود ۲۰ درصد از نیروهای حاضر در این یگان مطلع شده‌اند؛ این تصمیم در حالی اتخاذ شده که میزان حضور نیروهای گردان حدود ۹۰ درصد بوده است.

برخی افسران ذخیره نسبت به پیامدهای این تصمیم بر انگیزه نیروها برای حضور در خدمت نظامی در آینده هشدار داده‌اند.

به گفته آنان، شماری از نظامیان حتی محل کار خود را از غیبت ۱۱۰ روزه مطلع کرده و برای دوران خدمت خود جایگزین تعیین کرده بودند، اما ناگهان از آنها خواسته شد به خانه بازگردند.

این تصمیم همچنین با انتقاد برخی افسران ذخیره مواجه شده است. آنان معتقدند کاهش نیروهای یگان‌های رزمی پس از آنکه نظامیان صدها روز در خدمت بوده‌اند، می‌تواند بر انسجام یگان‌ها و اعتماد متقابل میان نیروها و ارتش تأثیر بگذارد.

بر اساس گزارش این رسانه عبری، برخی مسئولان امنیتی وزارت دارایی رژیم صهیونیستی را مسئول تأخیر در انتقال اعتبارات می‌دانند.

یک مقام امنیتی نیز در اظهاراتی که در این گزارش نقل شده، مدعی شده است ارتش در شرایط کنونی حتی امکان خرید یک قبضه مهمات برای نیروهای هوایی، دریایی و زمینی را ندارد و خرید موشک‌های رهگیر برای سامانه‌های پدافند هوایی نیز با مشکل مواجه شده است.

همچنین بر اساس گزارش «اسرائیل هیوم»، ارتش رژیم صهیونیستی به دلیل بحران مالی، روند جذب نیرو برای خدمت دائمی را متوقف کرده و بازگرداندن تجهیزات نظامی به وضعیت عملیاتی نیز متوقف شده است.

...........

پایان پیام