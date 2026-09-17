نگرانی واشنگتن از انتقال فناوری F-35 به چین از مسیر عربستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «نیویورک‌تایمز» اعلام کرد برخی مقام‌های اطلاعاتی آمریکا در گزارش‌های داخلی خود نسبت به احتمال انتقال فناوری‌های حساس جنگنده F-35 به چین از طریق جاسوسی یا همکاری‌های نظامی و امنیتی پکن و ریاض ابراز نگرانی کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، نگرانی‌های اطلاعاتی آمریکا در حالی مطرح شده که قرارداد فروش ده‌ها فروند جنگنده F-35 به عربستان سعودی به ارزش حدود ۲۴ میلیارد دلار در دست بررسی است.

یک مقام آمریکایی به نیویورک‌تایمز گفت آژانس اطلاعات دفاعی وزارت دفاع آمریکا در گزارشی که چند ماه پیش تهیه کرده، احتمال دسترسی ارتش چین به پایگاه‌های نظامی عربستان و همچنین استفاده این کشور از فناوری‌های چینی در زیرساخت‌های ارتباطی را بررسی کرده است.

این گزارش درباره توانایی آمریکا و عربستان برای ایجاد مناطق امن به‌منظور حفاظت از فناوری‌های حساس جنگنده F-35 ابراز تردید کرده است.

بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، این ارزیابی اطلاعاتی در چندین نهاد دولت دونالد ترامپ و دفاتر کنگره آمریکا مورد بررسی قرار گرفته و همزمان، دیگر نهادهای اطلاعاتی نیز ارزیابی‌هایی درباره این موضوع ارائه کرده‌اند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نوامبر سال گذشته و همزمان با سفر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، به کاخ سفید از این قرارداد خبر داده بود.

وزارت خارجه آمریکا نیز در ژوئن، بسته پیشنهادی فروش شامل ۴۸ فروند جنگنده و یک موتور ذخیره را برای بررسی غیررسمی به دو کمیته کنگره ارسال کرد.

محدودیت‌های پیشنهادی واشنگتن

بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده برای حفاظت از فناوری F-35، محدود کردن دسترسی به تأسیسات سعودی دارای فناوری‌های مرتبط با این جنگنده به اتباع عربستان و آمریکا، از جمله پیمانکاران غیرنظامی، است.

مقام‌های اطلاعاتی آمریکا همچنین درباره آمادگی عربستان برای محدود کردن روابط خود با نیروهای نظامی و اطلاعاتی چین و نهادهای مرتبط با آنها پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند.

از سوی دیگر، همکاری‌های دفاعی ریاض و پکن از دیگر محورهای نگرانی واشنگتن عنوان شده است. عربستان علاوه بر واردات گسترده تسلیحات آمریکایی، در برخی حوزه‌های امنیتی و نظامی با چین همکاری دارد و پیش‌تر موشک‌های بالستیک نیز از این کشور خریداری کرده است.

در این میان، گزارش اطلاعاتی جدید آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا بر حفاظت از فناوری‌های پیشرفته راداری و حسگرهای جنگنده F-35 تأکید کرده و درباره حضور تجهیزات شرکت‌های چینی «هواوی» و «زدتی‌ای» در زیرساخت‌های ارتباطی و امنیتی عربستان نیز پرسش‌هایی را مطرح کرده است.

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