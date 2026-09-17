به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه آمریکایی «آکسیوس» به نقل از سه منبع مطلع اعلام کرد دولت دونالد ترامپ در حال تدوین طرحی برای مرحله پس از جنگ با ایران است و رئیس‌جمهور آمریکا قرار است سه‌شنبه آینده در نیویورک با مقام‌های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درباره گام‌های بعدی و راهبرد مورد نظر واشنگتن گفت‌وگو کند.

بر اساس این گزارش، نشست احتمالی ترامپ با مقام‌های عربستان سعودی، امارات، قطر، بحرین، کویت و عمان در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل برگزار خواهد شد و محور اصلی آن بررسی ایده‌های آمریکا درباره راهبرد پس از جنگ با ایران خواهد بود.

منابع آکسیوس اعلام کرده‌اند ترامپ و تیم ارشد او در حال تدوین طرحی برای «روز بعد» از جنگ هستند و انتظار می‌رود این طرح پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نهایی شود.

وزارت خارجه آمریکا نیز روز گذشته دعوت‌نامه‌های اولیه برای این نشست را ارسال کرده است. یکی از منابع به آکسیوس گفته احتمال دارد دامنه این نشست افزایش یافته و مقام‌های کشورهای عربی و اسلامی دیگری نیز در آن حضور پیدا کنند.

در همین حال، یک منبع اسرائیلی به آکسیوس گفت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، نیز خواستار دیدار با ترامپ در نیویورک است، اما تاکنون زمان مشخصی برای این دیدار تعیین نشده است.

ترامپ روز گذشته در اظهاراتی مدعی شد آمریکا به پایان جنگ با ایران نزدیک شده است.

وی همچنین ادعا کرد ایران خواهان توافق است و آمریکا در هر زمان می‌تواند درباره ایران به توافق دست یابد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و ادعاهایی درباره خسارت‌های واردشده به توانمندی‌های ایران و اعمال محاصره دریایی مطرح کرد. ترامپ پیش‌بینی کرد با پایان جنگ، قیمت نفت و بنزین نیز کاهش یابد.

این نخستین بار نیست که ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با رهبران کشورهای عربی و اسلامی درباره یک بحران منطقه‌ای رایزنی می‌کند.

سال گذشته نیز وی در جریان نشست‌های مجمع عمومی با رهبران هشت کشور عربی و اسلامی دیدار و پیش‌نویس طرح خود برای پایان جنگ غزه را ارائه کرده بود.

همزمان با این تحولات، خبرگزاری مهر گزارش داد عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در جریان سفر خود به پکن، در تماس تلفنی با عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، آخرین تحولات منطقه‌ای را بررسی کرده است.

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