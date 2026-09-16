به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کاووس محمودی روز چهارشنبه، 25 شهریور 1405 در همایش تکریم و تجلیل از مواکب اربعینی استان گیلان، فعالیت موکب‌ها را جلوه‌ای از محبت و ارادت مردم به امام حسین(ع) دانست و اظهار کرد: امروز بیش از ۲۷۰۰ موکب در سراسر کشور مشغول خدمت‌رسانی هستند و بخش عمده این خدمات با مشارکت داوطلبانه مردم و از محل نذورات و کمک‌های مردمی انجام می‌شود.

وی با اشاره به میزبانی مردم عراق از میلیون‌ها زائر اربعین، افزود: ارتباط شکل‌گرفته میان مردم ایران و عراق در ایام اربعین تنها یک ارتباط اجتماعی نیست، بلکه پیوندی عمیق در عرصه‌های معنوی، دینی و انسانی است که جلوه‌های آن در مسیرهای منتهی به کربلا به‌خوبی دیده می‌شود.

اربعین؛ جریانی فرهنگی و تمدن‌ساز

رئیس کمیته اربعین ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور، راهپیمایی اربعین را فراتر از یک اجتماع مذهبی دانست و گفت: حضور گسترده مردم در این مراسم را می‌توان یک حرکت فرهنگی دانست؛ حرکتی که ظرفیت تبدیل شدن به یک جریان تمدن‌ساز را دارد.

محمودی با اشاره به گستردگی اجتماع اربعین خاطرنشان کرد: این مراسم یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات انسانی با رویکرد اسلامی و شیعی در جهان است و ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و معنوی آن، ظرفیت‌های فراوانی برای معرفی معارف اهل‌بیت(ع) ایجاد کرده است.

وی با اشاره به نقش حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) در روایتگری نهضت عاشورا پس از واقعه کربلا، اظهار کرد: حضور این بزرگواران نشان داد که حادثه عاشورا با پایان واقعه کربلا به پایان نرسید، بلکه مرحله روایتگری و تبیین این نهضت آغاز شد و پیام آن در طول تاریخ استمرار یافت.

رئیس کمیته اربعین ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور با اشاره به تلاش‌هایی که برای کم‌رنگ کردن جریان اربعین صورت می‌گیرد، افزود: با وجود این تلاش‌ها، شاهد هستیم که این اجتماع هر سال گسترده‌تر و پویاتر می‌شود و جلوه‌های تازه‌ای از حضور و مشارکت مردم در آن شکل می‌گیرد.

مواکب؛ جلوه‌ای از فرهنگ حسینی و خدمت مردمی

محمودی با بیان اینکه موکب‌ها یکی از مهم‌ترین جلوه‌های فرهنگ حسینی در ایام اربعین هستند، گفت: موکب در فرهنگ اربعین نماد عشق و خدمت به امام حسین(ع) است و این حرکت باید همچنان بر پایه حضور و مشارکت مردم ادامه پیدا کند.

وی تأکید کرد: مردمی بودن مواکب یکی از ویژگی‌های اصلی این جریان است و نباید به سمت دولتی شدن حرکت کند؛ زیرا بخش مهمی از هویت و اثرگذاری مواکب به مشارکت داوطلبانه مردم و اعتماد آنان به این مجموعه‌ها بازمی‌گردد.

رئیس کمیته اربعین ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور همچنین به فعالیت‌های ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات اشاره کرد و گفت: یکی از مأموریت‌های این ستاد، جذب مشارکت‌های مردمی و کمک‌های خیران برای ساخت و توسعه حرم‌های مطهر ائمه اطهار(ع) است.

محمودی افزود: با مشارکت مردم و خیران، حدود ۲۲۰ هزار مترمربع از طرح توسعه صحن حضرت زهرا(س) در نجف اشرف در حال اجراست و طرح توسعه صحن حضرت زینب(س) در کربلای معلی نیز مساحتی نزدیک به ۸۰ هزار مترمربع دارد.

ظرفیت مواکب فراتر از ایام اربعین است

وی با تأکید بر اینکه ظرفیت مواکب نباید صرفاً به ایام اربعین محدود شود، اظهار کرد: نیروهای مردمی فعال در مواکب در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله سیل و زلزله نیز می‌توانند وارد میدان خدمت شوند و در شرایط خاص و حتی حوادثی مانند جنگ، ظرفیت خود را در اختیار مردم قرار دهند.

محمودی همچنین بر ضرورت ساماندهی و شناسنامه‌دار شدن مواکب تأکید کرد و گفت:‎ خدمات این مجموعه‌ها تنها به تأمین غذا، اسکان و سایر نیازهای رفاهی زائران محدود نمی‌شود، بلکه موکب‌داران در کنار خدمات رفاهی، نقش مهمی در ارائه خدمات انسانی و فرهنگی نیز بر عهده دارند.‎

وی با اشاره به جایگاه فرهنگی موکب‌داران افزود:‎ موکب‌ها در خارج از کشور تنها یک مجموعه خدماتی محسوب نمی‌شوند، بلکه نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جلوه‌ای از فرهنگ و مکتب امام حسین(ع) هستند و به همین دلیل باید برای ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی آنان نیز برنامه‌ریزی شود.‎

ضرورت ایجاد مواکب تخصصی خدماتی

رئیس کمیته اربعین ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور همچنین خواستار راه‌اندازی مواکب تخصصی برای ارائه خدمات مختلف به زائران و موکب‌داران شد و گفت:‎ بخشی از خدمات تخصصی مورد نیاز زائران و موکب‌ها در عراق از سوی مجموعه‌های محلی ارائه می‌شود که با توجه به هزینه‌های ارزی، استفاده از این خدمات می‌تواند هزینه بیشتری به همراه داشته باشد.‎

محمودی افزود:‎ ایجاد مواکب تخصصی در حوزه‌های مختلف می‌تواند بخشی از این نیازها را در داخل مجموعه اربعین پاسخ دهد و ضمن کاهش هزینه‌ها، دسترسی زائران و موکب‌داران به خدمات مورد نیاز را تسهیل کند.‎

خدمت‌رسانی ۳۴ موکب گیلانی به زائران اربعین

مجید دوهندو، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان نیز در این همایش با ارائه گزارشی از عملکرد مواکب استان در اربعین امسال، اظهار کرد:‎ ۳۴ موکب گیلانی در نقاط مختلف مسیر و شهرهای زیارتی برای خدمت‌رسانی به زائران سازماندهی شدند.‎

وی افزود:‎ در جریان فعالیت مواکب استان، ۴۲۵ خودرو برای جابه‌جایی و پشتیبانی اعزام شد و زمینه اسکان حدود ۳۰۰ هزار زائر فراهم آمد؛ همچنین بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار وعده غذایی میان زائران توزیع شد.‎

دوهندو با اشاره به پراکندگی مواکب گیلان در مسیر اربعین گفت:‎ یک موکب در ورودی لوشان، چهار موکب در مرز خسروی، چهار موکب در نجف اشرف، چهار موکب در مسیر طریق‌الحسین(ع) از نجف تا کربلا و ۲۱ موکب نیز در شهر کربلا مستقر شدند.‎

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان با اشاره به استمرار فعالیت مواکب در برنامه‌های مختلف، ادامه داد:‎ مواکب استان در اجتماعات شبانه نیز حضور مستمر داشتند و پس از آغاز جنگ رمضان و شهادت قائد امت، نیروهای موکب‌ها در نقاط مختلف استان گیلان برای خدمت‌رسانی و حضور در برنامه‌ها مستقر شدند.‎

مواکب؛ ظرفیتی برای مدیریت بحران

دوهندو با بیان اینکه اربعین را می‌توان تمرینی برای آمادگی اجتماعی و زمینه‌ساز ظهور حضرت امام زمان(عج) دانست، خاطرنشان کرد:‎ تجربه حضور گسترده مردم در اربعین نشان می‌دهد که ظرفیت عظیمی از نیروهای داوطلب و مردمی در کشور وجود دارد که می‌توان از آن در عرصه‌های مختلف استفاده کرد.‎

وی با تأکید بر توان مواکب در مدیریت بحران، گفت:‎ این ظرفیت عظیم باید بیش از گذشته مورد توجه و حمایت قرار گیرد؛ زیرا در زمان وقوع سیل، زلزله و سایر حوادث، نیروهای مردمی فعال در مواکب می‌توانند به‌صورت خودجوش وارد میدان شوند و خدمات گسترده‌ای به آسیب‌دیدگان ارائه کنند.‎

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان افزود:‎ تجربه خدمت‌رسانی مواکب در اربعین نشان داده است که شبکه‌های مردمی سازمان‌یافته، در کنار ظرفیت‌های رسمی، می‌توانند نقش مؤثری در مدیریت شرایط بحرانی و ارائه خدمات سریع و گسترده به مردم داشته باشند.‎

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