به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علمای یمن روز پنجشنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ در صنعا با برگزاری کنفرانسی، ادعاهای مطرح‌شده درباره تلاش برای هدف قرار دادن مکه مکرمه را به‌شدت رد کردند.

در این نشست، شماری از علمای یمنی با استناد به آیات قرآن و روایات، بر جایگاه مردم یمن در تاریخ اسلام تأکید کرده و ادعای مطرح‌شده را فاقد اعتبار دانستند.

شمس‌الدین شرف‌الدین، مفتی یمن، ادعاهای مقام‌های سعودی علیه مردم این کشور را تلاشی برای گمراه کردن افکار عمومی و بهره‌برداری از جایگاه حرمین شریفین برای ترویج ادعاهای نادرست توصیف کرد.

وی با استناد به حدیث «الإیمان یمان والحکمة یمانیة» گفت که این توصیف درباره مردم یمن محدود به دوره یا حکومت خاصی نیست و در تحولات و فتنه‌ها، جایگاه مؤمنان از منافقان آشکار می‌شود.

وی همچنین استفاده از نمادهای مقدس برای پیشبرد اهداف سیاسی علیه یمن را مورد انتقاد قرار داد و از علما و نهادهای اسلامی خواست در قبال اخبار منتشرشده، به‌ویژه ادعاهای مربوط به مقدسات، دقت و راستی‌آزمایی داشته باشند.

علوی بن سهیل بن عقیل نیز با تأکید بر جایگاه مردم یمن در تاریخ اسلام، به روایاتی درباره نقش آنان در یاری اسلام استناد کرد و ادعای هدف قرار دادن مکه از سوی یمن را با باورها و رفتارهای دینی مردم این کشور ناسازگار دانست.

محمد علاو، از دیگر سخنرانان این کنفرانس، ادعای مطرح‌شده درباره هدف قرار دادن مکه را «سخنی بی‌اساس» خواند و آن را بخشی از کارزار تبلیغاتی علیه یمن دانست.

وی تأکید کرد که مردم یمن خود را حامی مقدسات اسلامی می‌دانند و در دفاع از آنچه مقدسات اسلامی می‌خوانند، موضعی ثابت دارند.

عبدالله الصافی نیز در سخنان خود بر احادیث مرتبط با «ایمان و حکمت یمانی» تأکید کرد و ادعاهای مطرح‌شده علیه یمن را در چارچوب آنچه وی تلاش برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان خواند، ارزیابی کرد.

وی همچنین از محدودیت‌های اعمال‌شده علیه برخی مراسم مذهبی و استفاده از نمادهای مرتبط با کعبه در برخی برنامه‌ها انتقاد کرد.

در پایان این کنفرانس، علمای یمن با صدور بیانیه‌ای، ادعای هدف قرار دادن مکه از سوی یمن را «باطل و بی‌اساس» دانستند و اعلام کردند این ادعا با هدف تخریب وجهه مردم یمن، ایجاد فتنه‌های طائفه‌ای و جذب نیرو برای درگیری‌های بیشتر مطرح شده است.

در این بیانیه همچنین از علما، نهادهای اسلامی و رسانه‌ها خواسته شد اخبار مربوط به یمن و مقدسات اسلامی را با دقت و راستی‌آزمایی دنبال کنند.

علمای یمن همچنین از عملکرد نیروهای مسلح، نیروهای موشکی، یگان پهپادی، پدافند هوایی و نیروی دریایی این کشور تمجید کرده و بر ادامه حمایت از فلسطین و مسجدالاقصی و حفظ مواضع خود در تحولات منطقه تأکید کردند.

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