خطیبان بحرینی خواستار استقلال شعائر دینی از مجوزهای حکومتی شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرآت البحرین می‌نویسد، جمعی از خطیبان بحرینی در واکنش به تصمیم جدید درباره ساماندهی مجوزهای وعظ، خطابه و مداحی، با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که با صدور یا دریافت چنین مجوزهایی موافق نیستند و بر استقلال شعائر مذهبی پیروان اهل‌بیت(ع) تأکید کردند.

در این بیانیه آمده است که وعظ، خطابه و مداحی از جمله شعائری هستند که در شریعت مورد تأکید قرار گرفته‌اند و مراسم سوگواری و دسته‌های عزاداری در بحرین نیز طی صدها سال بر اساس مبانی دینی و مستقل از نهادهای رسمی برگزار شده‌اند.

امضاکنندگان این بیانیه تأکید کرده‌اند که با صدور، دریافت یا درخواست هرگونه مجوز در این زمینه موافق نیستند و از خطیبان، مداحان و سرایندگان مذهبی خواسته‌اند مسئولیت‌های دینی خود را دنبال کرده و از پذیرش آنچه در بیانیه «موارد حرام آشکار» توصیف شده، خودداری کنند.

خطیبان بحرینی همچنین هرگونه تعامل با این تصمیم را رد کرده و هشدار داده‌اند که پذیرش چنین روندی می‌تواند زمینه ایجاد سابقه‌ای برای مشمول شدن شعائر دینی تحت نظارت و مجوز نهادهای رسمی را فراهم کند.

مرآت البحرین در گزارش خود، این بیانیه را واکنشی از سوی جمعی از خطیبان بحرینی به مقررات جدید مربوط به مجوزهای وعظ و خطابه و فعالیت‌های مرتبط با شعائر مذهبی عنوان کرده است.

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