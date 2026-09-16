‫مواکب اربعین؛ ظرفیتی مردمی برای خدمت و تقویت انسجام اجتماعی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار حمید دامغانی روز چهارشنبه، 25 شهریور 1405 در همایش تکریم و تجلیل از مواکب اربعینی استان گیلان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان و شهدای دانش‌آموز، اظهار کرد: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و حضور در جریان عظیم اربعین، توفیقی ارزشمند است که خادمان مواکب باید قدر این فرصت را بدانند.

وی با اشاره به جایگاه پیاده‌روی اربعین در میان مسلمانان و ارادتمندان اهل‌بیت(ع) افزود: اربعین جلوه‌ای از ایمان، اخلاص، ایثار و ارزش‌های دینی است و مواکب نیز با خدمت‌رسانی به زائران، تصویری عینی از فرهنگ محبت، همدلی و خدمت به اهل‌بیت(ع) ارائه می‌کنند.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به تجربه حضور خود در سال‌های گذشته در مراسم اربعین، گفت: پیاده‌روی اربعین و خدمت به زائران، تجربه‌ای معنوی و کم‌نظیر است و امیدواریم شرایطی فراهم شود تا در سال‌های آینده نیز توفیق حضور در این حرکت بزرگ را داشته باشیم.

دامغانی با اشاره به شرایط خاص امسال و محدودیت‌های ناشی از وضعیت اقتصادی و شرایط جنگی، اظهار کرد: تأمین برخی اقلام و ارائه خدمات در چنین شرایطی با دشواری‌هایی همراه بود، اما همت، اخلاص و عشق خادمان اهل‌بیت(ع) موجب شد روند خدمت‌رسانی مواکب گیلان با قوت ادامه پیدا کند.

وی با تقدیر از تلاش‌های خادمان مواکب افزود: ممکن است در برخی مقاطع، آن‌گونه که شایسته بود امکان پشتیبانی از فعالیت‌های مواکب فراهم نشده باشد، اما خادمان این مجموعه‌ها در حد توان خود پای کار ماندند و در عرصه‌های مختلف نقش مؤثری ایفا کردند.

فرمانده سپاه قدس گیلان ادامه داد: فعالیت مواکب استان نیز به ایام اربعین محدود نمانده و در مناسبت‌های مختلف سال، به‌ویژه برنامه‌های مرتبط با دومین کنگره هشت هزار شهید گیلان، شاهد حضور و نقش‌آفرینی این مجموعه‌ها در شهرستان‌ها و مرکز استان بودیم.

دامغانی با اشاره به ظرفیت اجتماعی مواکب اظهار کرد: حضور مردم و حفظ انسجام اجتماعی از ظرفیت‌های مهم جامعه در شرایط حساس است و مواکب به دلیل ارتباط گسترده با اقشار مختلف می‌توانند در تقویت این سرمایه اجتماعی نقش‌آفرین باشند.

وی افزود: در برخی شهرستان‌ها به دلایل مختلف، میزان فعالیت یا حضور بخشی از مواکب در تجمعات مردمی کاهش یافته است و لازم است این ظرفیت دوباره فعال‌تر شود.

فرمانده سپاه قدس گیلان با تأکید بر اهمیت حفظ نشاط و پویایی برنامه‌های مردمی، گفت: حضور اقشار و گروه‌های مختلف مردم در اجتماعات، موجب تقویت همبستگی اجتماعی می‌شود و مواکب نیز می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت مردمی خود، زمینه حضور گسترده‌تر اقشار مختلف را فراهم کنند.

دامغانی با اشاره به فشارهای اقتصادی موجود بر بخشی از جامعه، رسیدگی به مردم در محلات و مناطق مختلف را یکی از عرصه‌های مهم خدمت دانست و تصریح کرد:‎ امروز بخشی از اقشار متوسط و کم‌برخوردار جامعه با فشارهای اقتصادی بیشتری مواجه هستند و باید از ظرفیت‌های مردمی برای کاهش بخشی از این مشکلات استفاده کرد.‎

وی افزود:‎ مواکب می‌توانند با سازماندهی ظرفیت‌های خود در حوزه کمک‌رسانی، حمایت از نیازمندان و ارائه خدمات اجتماعی، بخشی از نیازهای مردم را در محلات و مناطق مختلف پاسخ دهند.‎

فرمانده سپاه قدس گیلان خاطرنشان کرد:‎ مسیر خدمت به مردم و فرهنگ اهل‌بیت(ع) نباید به زمان و مکان خاصی محدود شود و لازم است ظرفیت‌هایی که در ایام اربعین شکل می‌گیرد، در طول سال نیز برای خدمت‌رسانی به جامعه مورد استفاده قرار گیرد.‎

دامغانی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و درگیری جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد:‎ در جریان این تحولات، دشمن در مرحله نخست تلاش کرد با ایجاد غافلگیری و هدف قرار دادن برخی فرماندهان، ساختار جمهوری اسلامی را تحت تأثیر قرار دهد، اما انسجام ساختاری و اجتماعی کشور مانع تحقق اهداف مورد نظر آنان شد.‎

وی با بیان اینکه پس از مرحله نخست درگیری، موضوع مذاکره و آتش‌بس مطرح شد، افزود:‎ از نگاه ما، یکی از اهداف دشمن در این مرحله، تأثیرگذاری بر انسجام اجتماعی و ایجاد شکاف میان اقشار مختلف جامعه بود.‎

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به ابعاد جنگ شناختی و فشارهای اقتصادی نیز گفت:‎ دشمن تلاش دارد با افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی، تاب‌آوری مردم را تحت تأثیر قرار دهد و در چنین شرایطی تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.‎

دامغانی ادامه داد:‎ در شرایطی که جامعه با فشارهای مختلف اقتصادی و اجتماعی مواجه است، خدمت‌رسانی به مردم و کاهش مشکلات اقشار مختلف باید مورد توجه جدی قرار گیرد و مواکب می‌توانند بخشی از این مأموریت را بر عهده بگیرند.‎

وی تأکید کرد:‎ تجربه فعالیت مواکب در اربعین نشان داده است که شبکه‌های مردمی از ظرفیت بالایی برای سازماندهی نیروها و ارائه خدمات برخوردارند و می‌توان از این توان در زمان وقوع حوادث و بحران‌ها نیز استفاده کرد.‎

فرمانده سپاه قدس گیلان در پایان خاطرنشان کرد:‎ حفظ انسجام اجتماعی، استمرار خدمت‌رسانی و تقویت ارتباط با مردم، از ضرورت‌های شرایط کنونی است و مواکب به‌عنوان یکی از مجموعه‌های ریشه‌دار مردمی می‌توانند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کنند.‎

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