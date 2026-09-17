به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس بیانیه‌ای که حساب «اسرائیل بالعربی» وابسته به دولت رژیم صهیونیستی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، این تصمیم در جریان نشست سه‌جانبه‌ای با حضور جدعون ساعر، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، ناصر بوریطه، وزیر خارجه مغرب و مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل اتخاذ شده است.

در این بیانیه آمده است که دو طرف همچنین بر مجموعه‌ای از اقدامات برای توسعه روابط دوجانبه توافق کرده‌اند که ارتقای سطح نمایندگی‌های دیپلماتیک و تعیین سفیر از جمله آنهاست.

بر اساس این توافق، پروازهای هوایی میان رژیم صهیونیستی و مراکش نیز قرار است افزایش یابد و شرکت‌های هواپیمایی مغربی در برقراری این پروازها مشارکت کنند. قرار است این طرح تا پایان سال ۲۰۲۶ اجرایی شود.

همچنین دو طرف توافق کرده‌اند تا پایان سال جاری میلادی، دو توافقنامه در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری و جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف را نهایی کنند؛ توافق‌هایی که به گفته بیانیه، با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری‌های متقابل و گسترش روابط اقتصادی و تجاری انجام خواهد شد.

مغرب در سال ۲۰۲۰ و در چارچوب توافق‌های مورد حمایت آمریکا، روند عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را آغاز کرد.

امارات، بحرین و سودان نیز در همان سال اقداماتی در مسیر عادی‌سازی روابط با این رژیم انجام دادند.

این توافق‌ها در حالی صورت گرفته است که مسئله فلسطین و ادامه اشغال سرزمین‌های فلسطینی همچنان از مهم‌ترین محورهای مناقشه در منطقه به شمار می‌رود.

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