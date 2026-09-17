به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جلسه‌ای مشترک میان مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی و مرکز پژوهش‌های صداوسیما برگزار شد و دو طرف بر گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های پژوهشی، رسانه‌ای و تولید محتوا تأکید کردند.

دکتر حامد حجتی، مدیرکل اداره پژوهش‌های اسلامی صداوسیما قم، در این جلسه با تقدیر از فعالیت‌های مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی گفت: «دیتای مرکز ملی پاسخگویی درباره دغدغه‌ها و مسائل مردم، برای صداوسیما بسیار مفید و ارزشمند بوده است. این داده‌ها به ما کمک می‌کند تا تصویری واقعی‌تر از اولویت‌های جامعه داشته باشیم و تولیداتمان را بر همان اساس تنظیم کنیم»

وی با اعلام تمایل مرکز پژوهش‌های صداوسیما برای تعاملات بیشتر با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی افزود: «برنامه‌ریزی ما این است که سؤالات پربسامد مردم را از مرکز ملی دریافت کنیم تا مبنای تولید برنامه‌هایی مانند «ساران» قرار گیرد. هدف این است که صداوسیما بیش از پیش بر اساس دغدغه‌های واقعی مردم برنامه بسازد و از داده‌های میدانی مرکز ملی بهره ببرد.»

در ادامه این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین اولیایی رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی نیز با اشاره به مراجعه گسترده مردمی به مرکز ملی و وجود دیتای قوی در این مرکز اظهار داشت: زمینه‌های همکاری خوبی بین دو مجموعه فراهم است. ما می‌توانیم از ظرفیت داده‌ها و تولیدات مرکز ملی برای غنی‌سازی محتوای رسانه ملی استفاده کنیم.

وی با اشاره به کتاب «سلمان فارسی» که اخیراً در مرکز ملی نوشته شده است، خاطرنشان کرد: بخشی از تولیدات ما می‌تواند برای صداوسیما بسیار مفید باشد. این آثار ظرفیت آن را دارند که در قالب‌های مختلف رسانه‌ای به مخاطب ارائه شوند و تعامل دو مجموعه را از حالت داده‌محور به سمت تولید محتوای مشترک سوق دهند.

همکاری برای پاسخ به شبهات و تولید برنامه‌های مشترک

بر اساس این گزارش، دو طرف در این جلسه بر ضرورت همراستایی بیشتر در حوزه پژوهش، رصد شبهات روز، تولید محتوای مناسبتی و برنامه‌سازی بر اساس نیازهای واقعی مردم تأکید کردند.

همچنین مقرر شد تعاملات در قالب‌های مشخص و با محوریت دغدغه‌های مردمی ادامه یابد و تولیدات مشترکی در حوزه‌های مختلف رسانه‌ای شکل گیرد.

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