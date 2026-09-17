به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدجواد محسنی، صاحب امتیاز ارشد دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) افغانستان، پس از تعطیلی این دانشگاه توسط طالبان، بیانیه‌ی مفصلی صادر کرد و در آن، علاوه بر تبیین مسأله، اتهامات وارد شده به این دانشگاه شیعیان را بی‌اساس خواند.

متن بیانیه محسنی به شرح ذیل است:

باسمه تعالی

امروز، دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)، یکی از معتبرترین دانشگاه‌های خصوصی افغانستان، پس از نزدیک به بیست سال فعالیت درخشان علمی، آموزشی و پژوهشی و دستاوردهای سترگ در عرصه علم و دانش کشور، در پی فشارهای وزیر عدلیه و با همراهی افرادی در وزارت تحصیلات عالی، متوقف و جواز فعالیت آن لغو گردید.

پس از آن‌که ادعاهای وزیر عدلیه مبنی بر غصبی بودن زمین، وابستگی حزبی دانشگاه و سایر اتهامات مطرح‌شده با اسناد، مدارک و دلایل مستدل رد شد، وزیر عدلیه طی مکتوبی به وزارت تحصیلات عالی، خواهان توقف فعالیت این دانشگاه بزرگ به جرم مذهب و نژاد گردید. (که در صورت نیاز متن آن‌مکتوب رسانه ای خواهد شد)

با آن‌که شخص وزیر تحصیلات عالی با اتهامات و ادعاهای مطرح‌شده از سوی وزیر عدلیه موافق نبود و طرفدار حفظ این دانشگاه بود، موضوع را طی مکتوبی از رهبری حکومت در قندهار استعلام نمود. رهبری امارت اسلامی، طی حکمی به وزارت تحصیلات عالی هدایت داد که مالکیت دانشگاه همچنان برای مالکان و مؤسسین محفوظ بماند، اما وزارت تحصیلات عالی هیئت رهبری جدیدی را برای اداره دانشگاه معرفی نماید.

با وجود صراحت این حکم، متأسفانه افرادی در وزارت تحصیلات عالی با فشارهای وزیر عدلیه حتی به بخش روشن و صریح حکم رهبری حکومت درباره حفظ مالکیت مؤسسین نیز اعتنای لازم را نکردند. آنان افزون بر تعیین هیئت رهبری جدید، با ارائه یک طرح چندماده‌ای یک جانبه برای اداره دانشگاه، در عمل تلاش نمودند صلاحیت‌های عزل و نصب اساتید، مدیران، کارمندان و امور اداری و مالی دانشگاه را نیز در دست گیرند. مسیری که احتمال می رفت فعالیت های آکادمیک و پژوهشی دانشگاه و سرنوشت دهها تن از زبده ترین اساتید و بهترین مدیران عرصه تعلمی کشور و نزدیک به سه هزار محصلین عزیزما را به درست مدیریت نتواند و سرانجام دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) را بی اعتبار ساخته و با بدنامی به ورطه سقوط بکشاند.

از آن‌جا که ما دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) را نه صرفاً یک ملکیت خصوصی، بلکه متعلق به جامعه علمی و اکادمیک کشور، استادان، مدیران و کارمندان باعزت دانشگاه، محصلان عزیز و مردم شریف خویش می‌دانیم، از هرگونه معامله فردی بر سر سرنوشت این نهاد علمی خودداری کردیم.

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در تمام نزدیک به بیست سال فعالیت خود و به‌ویژه طی سال‌های اخیر حاکمیت امارت اسلامی، همواره تحت نظارت شدید وزارت تحصیلات عالی، ادارات مختلف نظارتی، تفتیشی و اداره امر به معروف و نهی از منکر قرار داشته و بارها فعالیت‌های علمی، اداری و آموزشی این دانشگاه را مورد بررسی سختگیرانه انها قرار گرفته است.

اکنون یک پرسش جدی و اساسی مطرح است: چگونه ممکن است دانشگاهی که در یک سیستم نظارتی چندلایه قرار داشته و تمام فعالیت‌های علمی، اداری و آموزشی آن به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار گرفته است، طی سال‌ها هیچ تخلف بنیادی و خلاف قانون از آن گزارش نشود، اما ناگهان ادامه فعالیت آن غیرقابل قبول اعلام گردد؟

اگر تخلفی وجود داشته است، چرا در جریان این همه نظارت و بازرسی رسمی شناسایی و اعلام نشده است؟

و اگر تخلفی وجود نداشته است، پس علت واقعی لغو فعالیت دانشگاه چیست؟

اینجانب به عنوان صاحب امتیاز ارشد دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)، ضمن رد تمامی اتهامات و ادعاهای مطرح شده علیه این دانشگاه بر نکات ذیل تأکید می‌کنند:

نخست: بسته‌شدن دانشگاهی با عظمت، سابقه و اعتبار دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر بر پیکره علم، دانش و تحصیلات عالی کشور وارد خواهد کرد و بیش از همه، جوانان و محصلان افغانستان از پیامدهای آن آسیب خواهند دید.

دوم: محصلان گران‌قدر ما بدانند، آنچه امروز آنان را از ادامه تحصیلات عالی باکیفیت محروم ساخته است ضعف علمی و تخلف آموزشی دانشگاه ما و شما نبوده، بلکه جفایی است که منشاء آن ادعاهای بی اساس وزارت عدلیه بوده رقم زده است.

سوم: از مدیران، استادان و کارمندان محترم دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) تقاضا می‌شود با حوصله، حسن نیت و احساس مسؤولیت، تمام مراحل اداری لازم را برای اساتید و محصلان عزیز انجام دهند تا دانشجویان گران‌قدر، تا حد امکان از پیامدهای این تصمیم نادرست برخی مسؤولان

وزارت تحصیلات عالی آسیب نبینند.

چهارم: در پاسخ به ادعاهای وزارت عدلیه و اظهارات پر از افتراء سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، به‌زودی مجموعه‌ای از اسناد، مدارک، مکاتیب رسمی، جوازها و مستندات در اختیار مردم شریف افغانستان و جامعه علمی کشور قرار خواهد گرفت تا حقیقت موضوع روشن و بی‌اساس بودن بسیاری از ادعاهای مطرح‌شده آشکار گردد.

مردم افغانستان و جامعه علمی کشور حق دارند بدانند که علیه دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) که در کشور به عنوان دانشگاه اسلامی یاد می شد، بالاترین نمره حفظ اعتبار و کیفیت علمی را در ارزیابی وزارت تحصیلات عالی اخذ نمود و چند روز قبل مورد تحسین هیأت نظارت و ارزیابی این وزارت قرار گرفت، چه ادعاهایی مطرح گردیده، چه اسناد و مدارکی در رد آن ارائه شده است؟ و چگونه نهادی که نزدیک به دو دهه در برابر دیدگان و تحت نظارت رسمی دولت فعالیت کرده است، یکباره با چنین سرنوشتی روبه‌رو می‌شود؟

و در پایان تأکید می‌کنیم:

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) یک ساختمان، چند اتاق، میز و چوکی نیست بلکه یک جریان علمی و اکادمیک پویا، ریشه‌دار و ماندگار است؛ مجموعه‌ای از استادان، پژوهشگران، فارغان و هزاران محصلی که طی نزدیک به دو دهه بخشی از تاریخ علمی این کشور را ساخته‌اند.

در همین راستا، دانشگاه مجازی بین‌المللی خاتم‌النبیین(ص) با ارائه رشته‌های به‌روز تحصیلی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و همکاری‌های معتبر علمی و بین‌المللی، به‌زودی فعالیت خود را توسعه داده و پذیرای محصلان خواهد بود.

جریان علمی خاتم‌النبیین(ص) ادامه خواهد داشت.

با حرمت

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