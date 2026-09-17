سفر پیادۀ مرد سوری از دیرالزور به سمت خانۀ خدا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالله حمود النایف، شهروند سوری اهل روستای زغیر جزیره در حومه دیرالزور، سفر خود به سمت مکه مکرمه را به صورت پیاده آغاز کرده است.

النایف با وجود گرمای شدید، مسیرهای بیابانی و دشواری راه، از منطقه فرات حرکت کرده و پس از عبور از بیابان، خود را به نزدیکی شهر پالمیرا رسانده و سپس مسیرش را به سمت شهر السخنه ادامه داده است.

این مسافر سوری می‌گوید تصمیم او برای این سفر تحت تأثیر رویاهای مکرری بوده که در آنها حضرت محمد(ص) را دیده است. او این رویاها را دعوتی برای رفتن به بیت‌الله الحرام و تکمیل تلاوت قرآن کریم در آنجا دانسته است.

سفر النایف توجه ساکنان مناطقی را که از آنها عبور کرده، به خود جلب کرده و شماری از مردم برای کمک، آب و غذا به او مراجعه کرده‌اند. نیروهای امنیتی جاده در السخنه نیز وضعیت او را بررسی کردند و یکی از ساکنان محلی برای میزبانی و تأمین نیازهای اولیه وی اعلام آمادگی کرد. النایف تأکید کرده است که تا زمانی که توانایی داشته باشد به پیاده‌روی ادامه خواهد داد و مقصد نهایی خود را به خواست خدا واگذار می‌کند.

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