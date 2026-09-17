دفتر منطقه‌ای جنوب آسیای این سازمان در پیامی در ایکس نوشت: «امروز پنج سال از ممنوعیت تحصیل دختران از سوی طالبان می‌گذرد. پنج سال محرومیت میلیون‌ها دختر از آموزش. پنج سال نابودی رویاها و آرزوها. پنج سال بی‌عدالتی. با این حال بسیاری از دختران با اعتراض، تحصیل مخفی آنلاین یا مهاجرت به خارج همچنان مقاومت می‌کنند. با زنان و دختران افغان هم‌صدا شوید و از جامعه جهانی بخواهید طالبان را به بازگشایی فوری مدارس دخترانه وادار کند.»

طالبان پس از بازگشت به قدرت در مرداد ۱۴۰۰، در شهریور همان سال درهای مدارس متوسطه را به روی دختران بستند. این ممنوعیت که در ابتدا «موقت» اعلام شده بود، همچنان ادامه دارد و افغانستان را به تنها کشور جهان تبدیل کرده که آموزش متوسطه و عالی برای دختران به‌طور رسمی ممنوع است. دانشگاه‌ها نیز یک سال بعد یعنی در پاییز ۱۴۰۱ به روی زنان و دختران افغان بسته شد.

بر اساس آمار یونیسف، بیش از ۲.۶ میلیون دختر افغان در این پنج سال از آموزش متوسطه محروم شده‌اند. عفو بین‌الملل این دوره را «پنج سال بی‌عدالتی» و «نابودی رویاها» توصیف کرده و از دولت‌ها خواسته فشار هماهنگ بین‌المللی برای پایان دادن به این تبعیض سیستماتیک افزایش یابد.

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