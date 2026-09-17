به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـلیلی عماشا در مقاله‌ای که در پایگاه خبری «العهد» منتشر شده، با اشاره به انفجارهای ۱۷ و ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴ در لبنان، این حادثه را از جمله عملیات‌های کم‌سابقه‌ای دانست که هزاران نفر را در مناطق مختلف این کشور مجروح کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، انفجار پیجرها در روز نخست دست‌کم ۹ کشته و حدود ۲۷۵۰ زخمی برجای گذاشت و در روز دوم نیز انفجار بی‌سیم‌ها قربانیان بیشتری داشت.

عماشا با اشاره به انتشار گسترده تصاویر مجروحان و انتقال آنان به بیمارستان‌ها، معتقد است ابعاد انسانی این حادثه در برخی روایت‌های رسانه‌ای تحت‌الشعاع جنبه‌های اطلاعاتی و امنیتی عملیات قرار گرفت.

وی در ادامه، عملکرد برخی رسانه‌های لبنانی از جمله «نداء الوطن»، «النهار» و شبکه MTV را مورد انتقاد قرار داد و مدعی شد این رسانه‌ها در پوشش انفجارها، بیشتر بر نفوذ اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در شبکه ارتباطی حزب‌الله و پیامدهای امنیتی این عملیات تمرکز کردند و کمتر به آسیب‌های انسانی آن پرداختند.

این نویسنده همچنین شبکه «العربیه» عربستان را به اتخاذ روایتی همسو با رژیم صهیونیستی متهم کرد و مدعی شد این شبکه انفجارهای پیجر را یک «عملیات نوعی» و نشانه برتری اطلاعاتی اسرائیل معرفی کرده است.

عماشا در بخش دیگری از مقاله، نحوه پوشش این حادثه در رسانه‌های غربی را متفاوت توصیف کرد و به گزارش‌های CNN و BBC اشاره کرد.

CNN در گزارش خود ضمن تمرکز بر ابعاد اطلاعاتی و نحوه انفجار دستگاه‌ها، به پیامدهای حقوقی این عملیات نیز پرداخت.

وی همچنین با اشاره به گزارش‌های BBC درباره انفجار پیجرها و بی‌سیم‌ها، تأکید کرد که رسانه‌های بین‌المللی بخشی از تمرکز خود را بر وضعیت مجروحان و آثار انسانی حادثه قرار دادند.

گزارش‌های منتشرشده از آن زمان نیز از حضور کودکان در میان قربانیان، جراحات شدید ناحیه صورت و دست و فشار گسترده بر بیمارستان‌های لبنان حکایت داشت.

عماشا در پایان مقاله، عملکرد رسانه‌هایی را که به گفته او این حادثه را عمدتاً از منظر موفقیت اطلاعاتی و امنیتی بررسی کرده‌اند، به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و مدعی شد نحوه روایت یک حادثه خونین می‌تواند بر برداشت افکار عمومی از ابعاد انسانی و حقوقی آن تأثیر بگذارد.

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