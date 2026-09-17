یونیسف خواستار لغو ممنوعیت تحصیل دختران افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) امروز (پنج‌شنبه ۲۶ شهریور) اعلام کرد که بیش از ۲.۶ میلیون دختر در افغانستان طی پنج سالی که طالبان به قدرت رسیده‌اند، از تحصیلات متوسطه محروم شده‌اند.

این نهاد در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد که افغانستان تنها کشور جهان است که آموزش دختران بالاتر از مقطع ابتدایی را به‌طور رسمی ممنوع کرده است.

یونیسف از مقامات طالبان خواست محدودیت‌های آموزشی را فوراً لغو کنند و به همه دختران و زنان اجازه دهند بی‌درنگ به مکاتب و دانشگاه‌ها بازگردند.

پنج سال پیش در چنین روزی (۲۶ سنبله ۱۴۰۰ خورشیدی)، طالبان با صدور فرمانی آموزش دختران در مقاطع متوسطه را ممنوع کرد. این ممنوعیت که در ابتدا موقت اعلام شده بود، همچنان ادامه دارد و پیامدهای گسترده‌ای بر آینده میلیون‌ها دختر، خانواده‌ها و توسعه کشور گذاشته است.

یونیسف بار دیگر هشدار داد که ادامه این وضعیت، آینده افغانستان را تهدید می‌کند.

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