مایک تایسون ۲۵۰ هزار دلار برای ساخت مسجد اهدا کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ مایک تایسون، قهرمان اسطوره‌ای و پیشین بوکس سنگین‌وزن جهان، در اقدامی خیرخواهانه مبلغ ۲۵۰ هزار دلار را برای تأمین هزینه‌های ساخت یک مسجد در ایالات متحده اهدا کرد.

گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که این کمک مالی با هدف حمایت از زیرساخت‌های مذهبی جامعه مسلمانان و تسریع در تکمیل روند ساخت این مکان عبادی صورت گرفته است.

مایک تایسون که در دهه ۱۹۹۰ میلادی به دین مبین اسلام مشرف شد، طی دهه‌های اخیر همواره از چهره‌های مطرحی بوده که ارادت خود را به آموزه‌های اسلامی ابراز کرده است. او علاوه بر فعالیت‌های خیریه، در سال‌های گذشته نیز در رویدادها و برنامه‌های مختلف مرتبط با جوامع مسلمانان حضور داشته و از فرصت‌های اجتماعی خود برای حمایت از این جامعه بهره برده است.

این اقدام تایسون، بازتاب گسترده‌ای در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی داشته و بسیاری از فعالان جامعه اسلامی، آن را گامی مثبت در راستای تقویت همبستگی و حمایت از مراکز دینی در آمریکا ارزیابی کرده‌اند.

.............

پایان پیام