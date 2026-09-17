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تأکید دادگاه استیناف نینوا بر حفظ حریم خصوصی زنان ایزدیِ نجات‌یافته

۲۶ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۸
کد مطلب: 1866798
تأکید دادگاه استیناف نینوا بر حفظ حریم خصوصی زنان ایزدیِ نجات‌یافته

دادگاه استیناف نینوا با صدور دستورالعملی، بر رعایت حریم خصوصی زنان ایزدیِ نجات‌یافته هنگام ثبت اظهارات آنان تأکید کرد و خواستار فراهم شدن شرایط مناسب برای بیان مستقل و کامل شهادت‌های آنان شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه استیناف نینوا در عراق با صدور دستورالعملی جدید، نحوه ثبت اظهارات زنان ایزدیِ نجات‌یافته را با هدف حمایت از حقوق آنان و کاهش دشواری‌های مراجعه به محاکم قضایی مشخص کرد.

شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد این دستور با استناد به قانون حمایت از زنان ایزدیِ نجات‌یافته مصوب سال ۲۰۲۱ و با هدف تضمین حقوق و حمایت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده برای آنان صادر شده است.

بر اساس این دستور، هنگام ثبت اظهارات زنان ایزدی باید حریم خصوصی آنان به‌طور کامل رعایت شود و امکان بیان اظهارات به‌صورت انفرادی برای آنان فراهم باشد.

شورای عالی قضایی عراق همچنین اعلام کرد برخی از این زنان در زمان ثبت اظهارات خود در گذشته، به دلیل شرایط دشوار روانی و اجتماعی حاکم بر آن دوره، نتوانسته‌اند نام عاملان جنایت علیه خود را بیان کنند.

این دستور با هدف فراهم کردن امکان تکمیل اظهارات آنان و جلوگیری از تضییع حقوقشان در روندهای قضایی صادر شده است.

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تأکید دادگاه استیناف نینوا بر حفظ حریم خصوصی زنان ایزدیِ نجات‌یافته

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