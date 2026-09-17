به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه استیناف نینوا در عراق با صدور دستورالعملی جدید، نحوه ثبت اظهارات زنان ایزدیِ نجات‌یافته را با هدف حمایت از حقوق آنان و کاهش دشواری‌های مراجعه به محاکم قضایی مشخص کرد.

شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد این دستور با استناد به قانون حمایت از زنان ایزدیِ نجات‌یافته مصوب سال ۲۰۲۱ و با هدف تضمین حقوق و حمایت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده برای آنان صادر شده است.

بر اساس این دستور، هنگام ثبت اظهارات زنان ایزدی باید حریم خصوصی آنان به‌طور کامل رعایت شود و امکان بیان اظهارات به‌صورت انفرادی برای آنان فراهم باشد.

شورای عالی قضایی عراق همچنین اعلام کرد برخی از این زنان در زمان ثبت اظهارات خود در گذشته، به دلیل شرایط دشوار روانی و اجتماعی حاکم بر آن دوره، نتوانسته‌اند نام عاملان جنایت علیه خود را بیان کنند.

این دستور با هدف فراهم کردن امکان تکمیل اظهارات آنان و جلوگیری از تضییع حقوقشان در روندهای قضایی صادر شده است.

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