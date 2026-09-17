پادکست ابنا | پاییز در ربیع...

سایه‌ها در میدان میر قم بلندتر از همیشه شده‌اند. گویی آفتاب از همیشه بیشتر غروب می‌کند. بیت النور، شعاع خورشید کم سالش را از دست می‌دهد. اکنون بزرگان آل‌اشعری ناگزیر به اتخاذ آخرین تصمیم خویش‌اند. قم در آن روزگار چند گورستان عمومی داشت، اما آنان می‌دانستند که باید تصمیمی متفاوت بگیرند!