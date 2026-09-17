پادکست ابنا | پاییز در ربیع...

سایهها در میدان میر قم بلندتر از همیشه شدهاند. گویی آفتاب از همیشه بیشتر غروب میکند. بیت النور، شعاع خورشید کم سالش را از دست میدهد. اکنون بزرگان آلاشعری ناگزیر به اتخاذ آخرین تصمیم خویشاند. قم در آن روزگار چند گورستان عمومی داشت، اما آنان میدانستند که باید تصمیمی متفاوت بگیرند!
۲۶ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۶
کد مطلب: 1866799
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: قسمت هفتم پادکست ابنا در ایام پایانی ماه ربیعالاول و روزهای آغازین ماه ربیع الثانی، روایت مواجههای منحصر به فرد است که سبب تغییر همیشگی تاریخ ایران شد. روایت بهاری که در شهر پناهندگان مانند پاییز سپری شد.
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